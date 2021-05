Intelixencia Artificial ao servizo da lingua galega a través do macroproxecto Nós

Conseguir que o galego dea un paso decidido cara a adiante no eido das tecnoloxías intelixentes é o horizonte que persegue o proxecto Nós, no que a Universidade de Santiago (USC) e Xunta de Galicia suman esforzos para equiparar o idioma propio da Comunidade a outras linguas que inundan o ecosistema dixital. Esta iniciativa, a máis ambiciosa que se ten desenvolvido a prol do galego, nutrirase de todo o potencial que alberga a Universidade como institución pioneira e de referencia en Galicia no eido da Intelixencia Artificial.

A USC conta con dous piares fundamentais á hora de levar a cabo un proxecto desta relevancia como son o seu Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), no ámbito da Intelixencia Artificial e as tecnoloxías da linguaxe natural; e o Instituto da Lingua Galega (ILG), no eido da Lingüística, das Humanidades Dixitais e das Tecnoloxías da Fala.

Trátase dunha “Universidade cinco veces centenaria, que conta cun tándem insuperable”, explicou o reitor Antonio López na presentación que tivo lugar na Cidade da Cultura este martes e na que estivo acompañado do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

“A lingua galega representa, mellor que ningunha outra cousa, o que significa ser e sentirse galega ou galego. É o máis prezado sinal de identidade que temos”, matizou Antonio López.

O proxecto Nós ve a luz porque, sinalou o reitor, “se queremos que o galego non se apague, debe ter tamén luz na sociedade e na economía da Intelixencia Artificial. Se queremos que as novas xeracións falen galego, han de poder facelo tamén con e a través das máquinas”.

“O proxecto Nós quere, ao igual que fixera a xeración de intelectuais da que recolle a denominación, ser un impulso necesario para a cultura galega a través da súa lingua. Quere ser pedra alicerce do novo cosmopolitismo dixital da cultura do país”, sinalou. O reitor quixo deixar patente que “a día de hoxe, todos temos claro xa que a Intelixencia Artificial non é só unha cuestión tecnolóxica. É social. É este tamén un asunto esencial no que deben estar implicados todos os ámbitos da ciencia para ser capaz de darlle forma á única resposta útil, eficaz, ética e responsable aos problemas e demandas da sociedade”.

Pola súa parte, o presidente Feijóo subliñou que o que estamos a facer é “unir unha lingua milenaria cunha revolución dixital porque non pode haber mil primaveras máis para a nosa lingua, se non estamos preparados e preparadas para a primavera dixital”.

Nós ve a luz para evitar a “morte do galego” no ámbito das tecnoloxías intelixentes, destacou, pola súa parte, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, quen tamén interveu no acto.

Neste senso e en virtude do proxecto Nós, desenvolverase un amplo banco de recursos lingüísticos en galego de alta calidade que se publicarán en formato dixital baixo licenzas libres e desenvolveranse ferramentas en código aberto que poidan ser empregadas, libre e gratuitamente, por institucións e empresas. Deste xeito e grazas á cooperación entre institucións, tecnoloxías intelixentes, lingua e cultura camiñarán da man neste proxecto que, tal como subliñou o reitor, é “a atalaia que lle vai permitir ao país ampliar a visión sobre o horizonte do seu futuro a través da incorporación da lingua galega ao eido dixital da man da Intelixencia Artificial”.

Impacto no tecido produtivo Este proxecto supón un investimento total de máis de quince millóns de euros, alén da creación de novos postos de traballo na nova industria do coñecemento e desenvolvemento tecnolóxico, cun alto nivel de cualificación e especialización, de calidade e cun alto valor engadido.

En concreto, Nós permitirá contratar e formar máis dun cento de profesionais e investigadores, todo parte desta aposta da Universidade de Santiago (USC) e Xunta de Galicia sumando esforzos.