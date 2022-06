Investigadores de la UDC participan en la publicación de un mapa de la Vía Láctea con casi 2.000 millones de estrellas

A CORUÑA. Este lunes tuvo lugar la presentación de la tercera publicación de datos de Gaia, misión espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) cuyo objetivo principal es medir con una precisión sin precedentes la posición, los movimientos y las propiedades de las estrellas de la Vía Láctea, creando un mapa multidimensional de casi dos mil millones de estrellas. La astrofísica Minia Manteiga y el ingeniero informático Carlos Dafonte lideran el equipo de investigadores del Centro de Investigación TIC (CITIC) de la Universidade da Coruña que participan en esta misión espacial.

La información publicada contiene información nueva y mejorada de casi dos millones de objetos de la Vía Láctea y revoluciona nuestra comprensión de la Galaxia. El catálogo incluye nueva información y más precisa que del anterior archivo DR2, como temperaturas estelares, radios, composiciones químicas, masas, edades y la velocidad a la que las estrellas se acercan o alejan de nosotros. Gran parte de esta información fue revelada por la espectroscopía, recién publicada, y que es el producto estrella de la DR3. La espectroscopía es una técnica en la que se divide la luz de las estrellas (como un arco iris). Asimismo, el archivo DR3 recoge subconjuntos especiales de estrellas, como aquellas que cambian de brillo con el tiempo, o estrellas variables. Otra novedad en este conjunto de datos es el catálogo más grande hasta la fecha de estrellas binarias de la Vía Láctea, miles de objetos del Sistema Solar, entre ellos asteroides y lunas de planetas, así como millones de galaxias y quásares situados fuera de la Vía Láctea.

El equipo investigador del CITIC trabajó en las unidades de coordinación 8 y 9 de Gaia. El objetivo principal de la unidad de coordinación 9 fue la creación de técnicas y herramientas para la verificación de la calidad de los datos del satélite y la divulgación de los resultados de la misión. A su vez, la unidad de coordinación 8 se centró en diseñar y desarrollar técnicas automatizadas, basadas en la Inteligencia Artificial y en la Estadística Inferencial, que permitan la clasificación de todas las fuentes que observa el satélite (no solo estrellas de la Vía Láctea, sino también objetos extragalácticos) y de la obtención de sus principales características y propiedades físicas, como la temperatura y la gravedad de las estrellas. Desde el CITIC se desarrolló una herramienta, GUASOM (Gaia Utility for the Analysis of Self-Organizing Maps in DR3), para la visualización en Big data Astronomy de clustering no supervisado de outliers, que se puede consultar de forma libre: https://guasom.citic.udc.es

Junto con el nuevo conjunto de datos, se publicará una cincuentena de artículos científicos, de los que nueve se centran específicamente en demostrar el gran potencial de los nuevos datos de Gaia.