Investimento de 9,5 millóns para encher de cultura o verán galego

··· Desde a oposición, Mercedes Queixas, do BNG, criticou que a Consellería se move “no marco da abstracción” en política cultural, e censurou que a convocatoria do Plan de reactivación do sector “demostrou que a interacción co sector non era tan real”. A cultura galega, dixo, “non se pode encomendar a un ano santo”, e considerou un problema “vincular a cultura exclusivamente co turismo e entendela como unha organización de eventos”.

··· Pola súa banda, a socialista Noa Díaz expresou as súas queixas pola escasa estabilidade laboral no ámbito cultural en Galicia e criticou que este sector non sexa “unha absoluta prioridade” para o Goberno autonómico. En cultura os recursos, “son dispersos” e carécese dunha estratexia e de accións “de impacto” que poidan resolver a situación crítica do sector.

··· “En materia cultural este Goberno non asumiu ningún reto, só accións sen fío condutor, nin estratexia; a cultura galega está en serio perigo e hai que asegurar as súas estruturas culturais”, opinou a socialista.