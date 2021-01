Irene Caruncho se cambia su nombre artístico por Margot

Antes era Irene Caruncho, “la ganadora de La Voz y ahora “hablan de Irene, la cantante cedeiresa”, cuenta la artista a Efe. Está inmersa en una particular transformación, que conlleva incluso que su denominación artística pase a ser Margot, un tema de la extinta banda Pereza que le marcó en su adolescencia.

Corría 2016 cuando la joven, natural de Cedeira (A Coruña), al igual que otras artistas como Guadi Galego, se convertía en la primera mujer que vencía en el popular espacio televisivo, pero admite que durante un tiempo le “encasilló mucho”.

“Hubo una temporada en que no me veían más allá de programas, sacaba algún proyecto y me eclipsaba”, afirma tajante. Tuvo claro desde el primer día qué buscaba en la música y esa opinión definida se encontró con la industria del sector, sometida a directrices con poco margen de maniobra ante los vaivenes del mercado.

Caruncho, que reside en Ferrol, habla de su villa natal, sobre la cual pensó “siempre que hay un talento concentrado increíble, una cultura musical” de la que ella misma se ha empapado. Dice que participar en el concurso de talentos “fue muy divertido” y que aprendió “muchísimas cosas”, pero valora que el “tiempo pasa” y cambia la “forma de ver la música”.

En plena alerta sanitaria, le pareció “un buen momento para hacer algo nuevo, poner otro nombre para hacer una diferencia” entre lo anterior y lo que está por nacer.

It fades away es el primer tema de esta nueva singladura, que exhibe en un vídeo rodado en parajes naturales de su comarca, como el Auditorio de Cedeira o el entorno del faro de cabo Prior.

“No teníamos muchos medios ni la libertad suficiente para hacer lo que hubiéramos querido por la situación, pero está hecho con mucho cariño”, asegura la artista.

Quedó atrás aquella etapa de relevancia mediática, de la que apunta que los “talent show están para lo que están, entretener al público”. Estima que esos espacios solo pueden “mostrar una parte de la música y hay muchísimo más”.