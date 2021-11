‘Juan Pilila’, el mejor superpoder

“Los tiempos cambian que es una barbaridad”, decía don Hilarión, aquel personaje de la zarzuela La verbena de la Paloma, ya saben, aquella de “una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia, que no las puedo resistir”.

Y tanto que cambian, sobre todo si hablamos de televisión. Miren, cuando era niño, la incipiente caja tonta tenía una escasa y escueta programación infantil, con programas como Los Chiripitifláuticos, protagonizado por los maravillosos capitán Tan, Locomotoro, Valentina, el tío Aquiles y los malvados hermanos Malasombra, o los dibujos de Meteoro, Los Supersónicos o las divertidas historias de Looney Tones -con Porky, el pato Lucas o Bugs Bunny-, y las persecuciones del Coyote y el Correcaminos.

También había series, como Rintintín, Furia o el delfín Flipper. Aunque yo prefería Viaje a lo desconocido, Viaje al fondo del mar, con el submarino que comandaba el capitan Kovalsky, o Los invasores, aquellos marcianos que tenían tieso el dedo meñique y venían a conquistar la Tierra.

¡Qué tiempos aquellos!

Más mayorcito me pillaron ya Mazinger Z o Un globo, dos globos, tres globos, que evidentemente no eran ya divertimento para un pollito de más de 14 años.

Y pasando el tiempo, a las generaciones siguientes les entretuvieron con Heidi, Marco, Los Mosqueperros, Barrio Sésamo y un largo etcétera de producciones con mejor o peor fortuna educativa.

Hasta ahora, el título de programa infantil más rompedor se lo rifaban entre La bola de cristal, con una genial Alaska, y Bola de dragón.

Pues ahora prepárense, porque tras un giro copernicano, llega ahora a la plataforma Filmin Juan Pilila. Así como lo leen, tal cual, sin error ortográfico alguno, una serie para mayores de 4 años

Sí, Juan Pilila trata del hombre con la chorra más grande del mundo, con la que se divierte, le sirve para viajar en globo, ayudar a los demás, defender a los más débiles o hacer alguna que otra gamberrada. Vaya, todo un portento de pene multifuncional.

La pilila de Juan está decorada como su traje, con rayas blancas y rojas y es larguísima, tanto que me pregunto si esto no creará un trauma entre los niños que aún sin desarrollar tengan un pene normal, es decir, pequeño, cortito y rechonchito, o les haga creer que el día de mañana su miembro pueda ser como el de su héroe televisivo.

Cuántos hombres adultos soñaron más de una vez disfrutar de la dotación natural de Nacho Vidal o Rocco Siffredi. El que esté libre de ensoñación que lance la primera piedra.

Por supuesto, Juan Pilila no llega exento de polémica, ya que en su país de origen, Dinamarca, la división fue más que patente entre detractores y defensores.

Lo poco que pude encontrar en internet sobre esta producción tiene bastante de educativo, es divertida y entre los niños daneses fue un éxito absoluto. Y aquí a los chavalitos españolas también les va a gustar.

Otra cosa distinta y nada baladí es la repercusión que estos dibujos animados tendrán en algunos colectivos, que seguro que se van a poner de uñas. Exigirán la retirada de tamaña afrenta por promoción de la cultura fálica, el ensalzamiento del varón, el machismo y para una parte de la sociedad, la evidente discriminación femenina ante un héroe con superpoderes con origen y final en su larguísimo pene.

Lo único que se requiere para que los niños puedan disfrutar de estos dibujos animados y de otros muchos es educación.

La verdad es que la mayoría de nuestros menores ven en televisión infinidad de asesinatos, violaciones, torturas, peleas y consumos de drogas en series y películas.

No sé, a lo mejor a nosotros nos tenían demasiado a salvo, en una superburbuja alejados de aquello que no pudiéramos llegar a comprender o asimilar. Por ejemplo, a mí no me dejaban ver las maravillosas Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador y además, a las nueve o nueve y media de la noche en invierno, y a las diez o diez y media en verano, todos a la cama, sin discusión, y además en silencio y sin rechistar.

En principio me parece que hicieron bien, porque desde la distancia me veo entonces como un niño sensible, aunque , por cierto, oía desde la cama y excitaban mi imaginación infantil.

Creo que Juan Pilila va a ser un auténtico éxito, tanto o más que el alcanzado por Sin Chan, con el que sigo disfrutando alguna que otra tarde de uno o dos capítulos, o South Park, una serie para adultos pero que les aseguro que veían muchos menores.

Lo dicho, educación y formación; conozcamos a nuestros hijos y permitámosles que se conviertan, cogidos de nuestra mano, en adultos.

¡Qué difícil, pero posible!