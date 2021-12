La asistencia a las salas de cine se eleva con cifras ya prepandémicas

La asistencia a salas de cine en 2021 se elevó un 45 % respecto al año anterior hasta los 41 millones de espectadores y la taquilla alcanzó la cifra de 251 millones de euros, también un 45 % más que en 2020, según datos provisionales recogidos por ComScore.

Tal y como reseñaba ComScore, la asistencia al cine en 2021 siguió estando caracterizada por la evolución de la pandemia. Así, durante el primer semestre del año, marcado por el mantenimiento de las restricciones, las salas sumaron un total de 9,5 millones de espectadores, un 43 % menos que el primer semestre del año anterior.

De hecho, durante los seis primeros meses del año, y debido a las restricciones a la actividad, la cifra media de cines abiertos fue del 59 %. Sin embargo, a partir del 2 de julio, coincidiendo con el estreno de Fast and Furious 9, con más del 91 % de cines abiertos, la tendencia “cambió radicalmente” y la asistencia a salas de cine se incrementó notablemente, hasta alcanzar su máximo el fin de semana del 17 de diciembre, con el estreno de Spiderman: No way Home.

Ese fin de semana, la taquilla consiguió, por primera vez desde la reapertura de los cines en junio de 2020, cifras prepandemia, con una recaudación de 9 millones de euros y más de 1,3 millones de espectadores.

La semana del año con una mayor asistencia de espectadores también se registró en el mes de diciembre, del viernes 17 al jueves 23 (semana cinematográfica) con un total de 2,3 millones de espectadores.

En total, el segundo semestre cerró con una asistencia de 31,6 millones de espectadores, un 165 % más que el mismo periodo del año anterior siendo diciembre el mes con mayor número de espectadores desde la reapertura con más de 7 millones espectadores.

Las diez provincias con un mayor número de espectadores fueron Madrid (20,9 %), Barcelona (14,4 %), Valencia (6,3 %), Alicante (4 %), Sevilla (3,8 %), Málaga (3,7 %), Murcia (3,3 %), Cádiz (3 %), Vizcaya (2,5 %) y Tarragona(2,2 %).

Por otro lado, Spiderman: No way home batió todos los récords y en tan solo cinco días desde su estreno consiguió situarse a la cabeza de las producciones internacionales más vistas del año (con 17,4 millones de euros y 2,7 millones de espectadores).

Esta cinta estuvo seguida por Fast & Furious 9 (9,5 millones de euros y 1,5 millones de espectadores) y Venom 2: Habrá matanza (8,9 millones de euros y 1,4 millones de espectadores). El género de acción fue el que más predominó este año seguido de la animación y la comedia.

EL CINE ESPAÑOL REMONTA, PERO SIGUE EN MÍNIMOS. Por su parte, el cine español cerró 2021 con una cuota de mercado del 16,6 %, superando en más de punto y medio respecto al 2019. El cine español cerrará previsiblemente el año 2021 de la pandemia de coronavirus con la cifra más baja desde que comenzó el siglo XXI, si bien cerca de las cifras del año anterior marcado por la pandemia, gracias al arreón final en este mes de diciembre de algunos de los estrenos recientes, según datos recogidos por Europa Press del Ministerio de Cultura y Deporte, que a falta de cerrar el año ya superan los 40 millones de euros.

El impulso a la taquilla en este último mes de películas como Way down, de Jaume Balagueró o El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, sumado a la recuperación que siempre supone el anuncio de las películas candidatas a los Premios Goya, hizo que en apenas veinte días la taquilla pase de los 34,7 millones de euros y 5,8 millones de espectadores de principios de diciembre a los 40,4 millones de euros y 6,7 millones de espectadores de la última semana de este mes.

Pese a que en esta última semana podría superar la recaudación del año anterior, la tendencia estos días de asistencia está siendo a la baja por a la situación sanitaria e incluso algunos estrenos previstos para el año próximo ya fueron aplazados a la espera de una mejoría.

La visión de los exhibidores. “La valoración es positiva, porque a pesar de que también ha sido un año complicado con restricciones, sobre todo el primer semestre, al menos se ha conseguido atraer público”, explicó el director general de la Federación de Cines de España, Luis Gil, a Europa Press.

Gil reconoció la “incertidumbre” que supuso esta nueva ola de coronavirus, si bien confía en que las restricciones sean “en un periodo de tiempo relativamente corto” y que esta situación “no lastre mucho la recuperación” de las salas de cine. Además, celebra la apuesta de las majors por seguir con grandes estrenos.