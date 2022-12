La obra de Alexandro se expone en Ourense con ‘A Senda Proscrita’

Ayer se inauguró en Ourense, en el Centro Marcos Valcárcel la exposición pictórica del artista ourensano Alexandro a la que asistieron el presidente de la Diputación Manuel Baltar, el secretario xeral de Política Lingüística Valentín García, el escritor Alberto Cacharrón, Fátima Otero, comisaria de la exposición y el editor José Luis Teófilo.

Todas las intervenciones han hecho hincapié en la alta calidad de las obras expuestas e igualmente por la tarde en la presentación del libro del mismo nombre, se elogió la calidad del trabajo presentado.

La Senda proscrita nos adentra en el viaje hacia Fisterra a través del Camino que une Santiago con el fin del mundo en una ruta llena de leyendas. Alberto Cacharrón relata las historas acompañadas de las expresivas pinturas de Alexandro. El prólogo de Fátima Otero, doctora en Historia del Arte, introduce el trabajo del autor para rastrear este camino medieval.

Por su parte, el pintor Alexandro plasma a través de estas ilustraciones una visión espiritual llena de color.

El acto de presentación del libro contó además con la participación del vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Luis Fernández que elogió el trabajo excelente de esto dos ourensanos, todo ello recogido en un libro que su editor califica como una de las mejores trabajos realizados por Teófilo Edicións entre los más de 500 publicados.

La comisaria, Fátima Otero, dijo en el transcurso del acto sobre el autor que “Alexandro atrapa sombras, imaxes imán capaces de atraer todo tipo de sortilexios susceptibles de sucederlle ao que emprenda a senda proscrita.O sentir de tales presenzas fantasmagóricas, cheas de misticismo algunhas, escépticas outras rozan a abstracción. Esta pintura delata unha visión comprometida co tramo final do camiño, Fisterra, en concreto Muxía, na que Alexandro leva anos vivindo e integrado nese pobo mariñeiro. Unha mirada sinxela, visceral e emotiva reducida a un mundo de motivos líquidos pero co poder de tocar directamente ó corazón”.

Cerró su intervención aludiendo a que “hoxe inauguramos unha exposición perenne pois en este precioso e elegante volumen, una xoia editada por la preciosista labor de Teófilo Edicións, quedan recollidas para sempre todas estas acuarelas. Un obxecto artístico con aura de manuscrito medieval e bañado en contemporaneidad dun elegante libro editado en tres idiomas. Se estamos hoxe aquí é grazas á iniciativa dunha persona, que fai realidade o que parece imposible, un editor extraordinario: José Luis Teófilo”.