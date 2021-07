La pronunciación en inglés, una dificultad adherida a los españoles

España y sus habitantes tienen muchas virtudes que se generalizan por toda la geografía. Entre todas ellas no se encuentra la de dominar idiomas foráneos, ya que buena parte de la población que se sumerge en el mundo del inglés, tiene muchas dificultades para pronunciar bien. Para muestra, la mayoría de los políticos que dirigen nuestro país, los cuales no tienen entre sus virtudes dominar el inglés, y en buena parte de los casos que utilizan este idioma en público no quedaron del todo bien. Quién no recuerda el famoso café con leche de Ana Botella

o esquivar las preguntas en inglés por parte de Mariano Rajoy en las cumbres internacionales, entre otras muchas situaciones.

Especialmente las personas que representan al resto de españoles, deben tener claras unas nociones básicas de los que es la pronunciación en inglés. Es muy asiduo afirmar que se domina este idioma extranjero, pero luego, a la hora de la verdad, el individuo en cuestión demuestra que no es tal ese control del tema.

La pronunciación en inglés es uno de los pilares sobre el que se sustenta un buen nivel, y por ello, es conveniente seguir la experiencia de algunos expertos en la materia para que el estudiante de este idioma llegue a buen puerto. En este sentido, Bob de Canadian te ofrece esas claves para pronunciar bien en inglés.

Para este políglota, lo primero a tener en cuenta por la parroquia española es que deben desterrar frases típicas que denotan desconocimiento como “perdona, ¿qué has dicho?” o “¿podrías repetirlo?”.

Bob the Canadian es la estrella de Youtube en cuanto a profesores de idiomas se refiere. Natural de Ontario cuenta con 570.000 suscriptores en su cuenta, y los vídeos que comparten han ayudado a miles de personas para mejorar su acento y pronunciación. Lo que queda claro para Bob es que para mejorar esa faceta “lo mejor sería hablar con un hablante nativo”.

En este sentido, este profesor 2.0 afirma que “por supuesto, eso no siempre es posible, así que recomiendo que hables en voz alta contigo mismo tanto como puedas. Animo a la gente a narrar sus vidas. A decir todo el día en voz alta en inglés lo que hacen. Por ejemplo, ‘voy a coger el teléfono, voy a hacer una llamada, voy a marcar el número’. Incluso si tu pronunciación no es perfecta, te obliga a empezar a situar tu boca correctamente y a mover tu lengua un poco más como lo hacen los angloparlantes”. “Miren un video en YouTube y escuchen a un hablante nativo decir una frase. Luego, inmediatamente grábate diciendo esa frase en tu teléfono y reprodúcela. Puedes comparar lo que escuchas en la versión del hablante nativo con lo que escuchas en tu teléfono”, concluye.