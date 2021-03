La realidad del amor moderno: “¿Cómo vas a estar segura de querer a alguien en tu futuro si no te imaginas uno?”

¿Qué es el amor para la gente, para los jóvenes? Realizamos una encuesta en la que participaron más de cien universitarios de entre 18 y 26 años de edad y preguntamos precisamente eso: ¿que es el amor para ti? Entre los entrevistados, en los que se acentúa la participación femenina, se pueden destacan tres grandes bloques. Uno es el de los que hablan del amor como algo mundano y sin más importancia, atribuyéndolo a cualquier aspecto de la vida: “no hay solo un tipo de amor, amor es todo, cada uno es distinto y varían en intensidad”. Hablan de amor en el seno familiar, en relaciones, en amistades, incluso “el amor puede ser una puesta de sol”, “el amor pueden ser tantas cosas que pierdes la cuenta al instante. Detalles que ves que te ponen contenta y te hacen feliz, como cuando te da en la cara un rayito de sol, como cuando una amiga elige el color del plato con el que va a comer, cuando tus perros vienen a recibirte al llegar a casa y muchos más ejemplos. El amor se encuentra en lo que tú consideres que lo es”. Además afirman que “si el amor sólo lo podemos relacionar con lo romántico, que es lo que hacen muchas personas, la vida carecería de sentido”.

Aún así, un gran porcentaje de las respuestas se identifican con lo conocido como amor romántico, aquel que se da entre dos (o más personas) que deciden emprender una relación, “es un vínculo que se crea entre dos o mas personas en las que uno es cuidado y cuida. Es reciprocidad, ceder sin perder derechos, apoyar y ser apoyado en las diversas circunstancias que presenta la vida”, “es ser y dejar ser, respeto, comprensión, cariño, paciencia, honestidad y lealtad a ti mismo y hacia la otra persona. Es complejo, pero a la vez es mucho más simple de lo que pensamos. El amor de verdad, el sano, debe motivarte para ser una mejor versión de ti, cuidarte a ti mismo para poder cuidar de la persona que está a tu lado”. Lo que es más, afirman que el amor es cambiante y “no creo que se pueda encerrar en una definición concreta, tal vez sea por eso que le cuesta tanto a alguna gente saber cuándo quiere realmente a alguien. Lo que yo creo es que el amor son ganas, es egoísmo (¡lo cual no tiene por que ser malo!) y son elecciones. Es decir, sé que quiero a alguien cuando quiero que esté conmigo en mi futuro, sea de la forma que sea, y estoy dispuesta a hacer algo para conseguirlo”.

El último bloque identificado es aquel que lo relaciona con su futuro, ya que “el futuro es muy precario y muchos jóvenes no somos ni capaces de tener una meta concreta en la vida, así que el amor romántico es difícil: cómo vas a estar segura de querer a alguien en tu futuro si no te imaginas uno. Así que la inseguridad es una fuerte influencia. Supongo que es amor si tus sentimientos llegan a pesar más que esa inseguridad”, además, “supongo que puedes sentir amor hacia alguien, pero si no has averiguado a dónde quieres ir, cómo te vas a ganar la vida, cuáles son tus sueños, si vas a tener estabilidad económica, es muy difícil atarte a alguien, porque primero tienes que encontrarte a ti”. Muchos de ellos incluso citan al “amor tradicional” como algo pasado, ya que “el amor, como todo ha evolucionado, ya no nos casamos con 15 años ni tenemos hijos con 17, y ese es nuestro futuro, ahora buscamos nuestras inquietudes, las exprimimos al máximo y luego ya averiguamos si queremos compartir con alguien”. Por otro lado “lo que se conoce como amor tradicional, yo creo que ya no existe como tal, y no tiene porqué ser malo, ahora tenemos libertad de decisión, la gente puede amar a quien quiera, no tiene que ser lo que no es, hemos luchado por poder ser fieles a nosotros mismos sin que nadie nos persiga por ello”.