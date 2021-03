Lara Fontela: “La industria de la moda debe apostar por conseguir que el cliente se sienta ‘como en casa’”

En Galicia, esto no es una excepción. Podemos presumir de tener a jóvenes que trabajan de forma independiente para hacerse un hueco en la industria, bajo el lema (‘hashtag’) #madeingalicia . Empleando recursos reutilizables y con productos confeccionados a mano y a medida, algunas marcas como AL by Andrea Lourido se dan a conocer en las redes mostrando propuestas alternativas.

Sobre sus inicios, Lara no recuerda ningún momento de su vida en el que no haya disfrutado de crear ‘looks’. “Desde muy pequeñita, me fijaba en cómo iba vestida la gente, disfrutaba poniéndome todos los zapatos de tacón de mi abuela y a mis muñecas les ponía unos modelitos muy cañeros. También influye que mi madre me llevase siempre muy combinada”, explica. Su mayor referente es su abuela, “es una persona que se arregla siempre, aunque no vaya a salir de casa. Le encanta ponerse y sentirse guapa. Me parece digno de admirar que a sus 80 años siga con esa mentalidad de seguir queriendo verse bien. Además, la prenda más especial que conservo la heredo de ella”, comenta orgullosa Lara. “En cuanto al mundo de la moda, mis referentes son Annie Bing y Olivia Palermo. Y, en Instagram concretamente, me gustan mucho Alison Toby y Emelie Natasha”, añade.

Titulada en Producción Audiovisual, graduada en Periodismo y posgraduada en Publicidad, Lara tiene la intención de especializarse en Comunicación de moda y belleza en el futuro. “A pesar de que todavía no he podido centrarme en esta rama, cuento con algunos cursos dedicados a este sector: uno de comunicación digital sobre moda, otro de ‘personal shopper’ y un curso de pasarela, protocolo, oratoria y fotografía. Además, realicé las prácticas del grado en Closet Comunicación, una agencia de comunicación de moda que está en Santiago”, cuenta la modelo.

Como comentábamos, Lara ha formado parte de varios artículos en Elle Spain, una de las revistas de moda más reconocidas a nivel nacional e internacional. “Soy una de las caras visibles de AL, la marca del diseño que pude lucir en las páginas de Elle. La colección que presentamos en el último artículo se llama Dreaming Pink, cuyas prendas tienen nombres de mujeres a las que Andrea Lourido, creadora y dueña de la marca, admira y que le sirven de inspiración”, explica Lara. “Toda la ropa de la colección es confeccionada a medida por ella en un taller de Porto do Son”, añade. “Me satisface que haya contado conmigo para formar parte de sus proyectos y me ha hecho muy feliz el haber salido en una revista tan importante”, destaca.

Acerca de sus proyectos actuales, aparte de trabajar para la marca AL, Lara también colabora como modelo para una tienda de A Coruña, PAÜLAS. “Si la pandemia me lo permite, en menos de un mes tengo un ‘shooting’ que me hace especial ilusión, es una nueva colección de vestidos de novia. He de reconocer que estas prendas son una pequeña debilidad”, explica. “Por otro lado, desde hace dos semanas estoy dándole vida a un nuevo proyecto con un grupo muy bueno, pero todavía no puedo contar mucho sobre él. Tenemos mucho que trabajar”, añade.

Sobre su futuro y próximos trabajos, Lara espera poder darle salida a algunas ideas que ha tenido la obligación de aplazar por la expansión del virus. “En enero del año pasado me propusieron el proyecto más importante hasta el día de hoy, pero se paralizó todo. Por ahora, a pesar de que cuento con varias ideas y posibles diseños que tengo plasmados en muchas de mis libretas, el nombre del plan es lo único que tengo claro. Aún queda mucho trabajo por delante, pero confío en que con esfuerzo todo saldrá, así que debo arriesgarme”, desvela.