Las vacunas del covid quedan exentas de la patente

MADRID. EUROPA PRESS. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han logrado este viernes alcanzar una serie de acuerdos, contenidos en el denominado 'Paquete de Ginebra', entre los que destacan decisiones "sin precedentes" sobre subsidios a la pesca, una exención de patente para las vacunas contra la Covid-19, la seguridad alimentaria y la reforma de la propia organización internacional. "El 'Paquete de Ginebra' confirma la importancia histórica del sistema multilateral de comercio y subraya el importante papel de la OMC para abordar los problemas más apremiantes del mundo, especialmente en un momento en que las soluciones globales son fundamentales", ha indicado la OMC al término de las negociaciones, que se han desarrollado del 12 al 17 de junio.

De este modo, tras casi dos años de discusiones, los 164 países de la OMC han logrado sacar adelante un pacto sobre una exención parcial de los derechos de propiedad intelectual que permita a los países en desarrollo producir y exportar vacunas contra la Covid-19, lo que representa una victoria importante para la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y puede suponer un duro golpe para los fabricantes de vacunas. Asimismo, la OMC ha logrado poner de acuerdo a sus miembros para limitar el impacto de los subsidios gubernamentales a la pesca, cumpliendo así un objetivo clave de sostenibilidad de Organización de Naciones Unidas para frenar el agotamiento de las pesquerías a nivel mundial.

Por otro lado, los miembros de la OMC también acordaron renovar temporalmente la moratoria de la OMC sobre aranceles de comercio electrónico, lo que evita la posibilidad de nuevas tasas en la economía digital. En cuanto a la seguridad alimentaria y la agricultura, la reunión se saldó con un acuerdo para suprimir todas las restricciones a la adquisición de alimentos con fines humanitarios en el marco del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. "El paquete de acuerdos alcanzado marcará una diferencia en la vida de las personas en todo el mundo", declaró la directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, para quien estos resultados demuestran que "la OMC es, de hecho, capaz de responder a las emergencias de nuestro tiempo".

En este sentido, Okonjo-Iweala expresó su convicción de que "el comercio es parte de la solución a las crisis actual" y señaló que la OMC "puede y debe hacer más para ayudar al mundo a responder a la pandemia, hacer frente a los desafíos ambientales y fomentar una mayor inclusión socioeconómica". Al margen del 'Paquete de Ginebra', los ministros acordaron un proceso para abordar la reforma de la propia OMC, comprometiéndose a llevar a cabo un proceso abierto, transparente e inclusivo supervisado por el Consejo General de la OMC, que considerará decisiones sobre posibles reformas para presentarlas en la 13ª Conferencia Ministerial (MC13), que está previsto tenga lugar a finales de 2023.

MÉDICOS SIN FRONTERAS. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha mostrado su “profunda decepción” por el “insuficiente” acuerdo alcanzado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la exención parcial de patente de las vacunas contra la COVID-19. Este viernes, 20 meses después de que la India y Sudáfrica propusieran por primera vez una exención en materia de propiedad intelectual para las herramientas médicas contra la COVID-19 en la OMC, los gobiernos han llegado por fin a un acuerdo en la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Ginebra esta semana (12-15 de junio).

El texto de la decisión contiene una serie de aclaraciones sobre las salvaguardias existentes en materia de salud pública y una exención limitada, con una vigencia de cinco años, en relación al procedimiento de concesión de licencias obligatorias para la exportación de vacunas contra la COVID-19 por parte de los países que reúnan las condiciones necesarias. “Estamos profundamente decepcionados con el insuficiente acuerdo, alcanzado tras más de 20 meses de debates. Reconocemos que se han introducido algunos cambios en el acuerdo, lo cual mitiga algunos de los elementos más preocupantes del texto anterior presentado en mayo de 2022, pero, en general, nos decepciona que no se haya podido acordar una verdadera exención de la propiedad intelectual, como la propuesta en octubre de 2020, que cubriera todas las herramientas médicas para la COVID-19 y que incluyera a todos los países. Y nos decepciona que esto no se haya ni siquera logrado a pesar de sufrir los efectos devastadores de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 15 millones de personas en todo el mundo”, ha comentado el presidente Internacional de MSF, Christos Christou.

Para la ONG, el acuerdo no ofrece, en general, una “solución eficaz y significativa para ayudar a aumentar el acceso de las personas a las herramientas médicas necesarias durante la pandemia, ya que no renuncia de forma adecuada a la propiedad intelectual de todas las herramientas médicas esenciales para la COVID-19, y no se aplica a todos los países”. “Las medidas esbozadas en la decisión no abordarán los monopolios farmacéuticos ni garantizarán un acceso asequible a las herramientas médicas que salvan vidas. Además, sentarán un precedente negativo para futuras crisis sanitarias y pandemias mundiales”, insiste Christou.

MSF insta ahora a los gobiernos a que adopten “medidas inmediatas” a nivel nacional para garantizar el acceso de las personas a las herramientas médicas necesarias para luchar contra la COVID-19. “Los gobiernos deben considerar el uso de todas las opciones legales y políticas disponibles, incluyendo la suspensión de la propiedad intelectual sobre las herramientas médicas para la COVID-19, la emisión de licencias obligatorias sobre tecnologías médicas fundamentales que permitan superar las barreras de las patentes, y la adopción de nuevas leyes y políticas que garanticen la divulgación de la información técnica necesaria para fomentar la producción y el suministro de genéricos”, detallan.

La ONG pide también a los gobiernos que tomen “medidas concretas para reformular y reformar el sistema de innovación biomédica, con el fin de garantizar que las herramientas médicas que salvan vidas se desarrollen, produzcan y suministren de forma equitativa y donde los principios basados en el monopolio y el mercado no sean un obstáculo para el acceso”. “Es hora de dar prioridad a salvar vidas en lugar de proteger los intereses corporativos y políticos”, ha remachado Christou.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: “DAÑINO”. La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma)lamenta por “dañina e innecesaria” la decisión de suspender temporalmente los derechos de propiedad industrial adoptada anoche por en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se celebra en Ginebra. “La decisión señala erróneamente que la propiedad intelectual (PI) es un obstáculo para la respuesta a la pandemia, en lugar de un elemento que permite aportar soluciones sanitarias de forma segura y rápida a los pacientes”, ha señalado Ifpma en un comunicado, de que se hace eco Farmaindustria.

Asimismo señalan que se trata de una decisión “innecesaria”, ya que “no existe un problema de mayor fabricación de dosis, sino de distribución de las dosis disponibles”. Por esta razón, desde las compañías farmacéuticas se reclama desde hace meses una mayor colaboración entre todos los agentes implicados para lograr una mejor distribución de las dosis producidas y, sobre todo, aumentar el apoyo a los sistemas de salud de los países con menos recursos para que puedan llevar a cabo los planes de vacunación de sus poblaciones.

El comunicado de la Ifpma añade que con la suspensión de patentes se envía una “peligrosa señal” no sólo a la industria farmacéutica, sino a todos los sectores innovadores. “Desmantelar el mismo marco que ha aportado soluciones para hacer frente a la Covid-19 y ha facilitado el número sin precedentes de asociaciones, licencias voluntarias e intercambio de conocimientos que han tenido lugar durante esta pandemia puede tener efectos en cadena para el futuro”, lo que podría poner en riesgo la respuesta ante crisis sanitarias en el futuro.