Lindbergh, o fotógrafo que buscou as persoas e a verdade, revive na Coruña

Peter Lindbergh foi o fotógrafo que buscou as persoas detrás de pastiches e atavíos, que desposuíu a modelos e actrices de calquera impostura en efímeros instantes de verdade que soubo gardar para que todos os vexamos na súa rabiosa autenticidade. Agora Lindbergh, que faleceu en 2019, está vivo na Coruña; a súa historia máis real pode ser vista na cidade herculina desde o día 4 deste mes ata o 28 de febreiro do vindeiro ano gracias a unha exposición promovida pola nova presidenta de Inditex, Marta Ortega, tamén retratada por el, que colga imaxes que o transformaron todo e descubriron novos camiños, e que demostran dun xeito descarnado por que o polaco, afastado absolutamente do Photoshop e dos artificios, é e será sempre un dos fotógrafos máis rompedores e influentes. Na inauguración da exposición estiveron, ademáis da propia filla de Amancio Ortega, un feixe de estrelas e famosos, estilistas, escritores, creativos... Tamén políticos. Neste enlace ten información sobre a exposición e moitos detalles prácticos por se vostede quere ir vela. Vale moito a pena.