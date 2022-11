Literatura infantil e xuvenil. Elos de Lectura

INÉS MOSQUERA

Alba de Evan (Vigo, 1987) e Xabier Domínguez (Vilar de Barrio, 1984) levan xa trece títulos de Literatura Infantil e Xuvenil publicados en conxunto. Desta volta, xunto con Paula Chesire (Pontevedra, 1993), presentan o cómic Miquits, editado por Antela Editorial.

Con esta obra iníciase a colección destinada a banda deseñada “Galo Pinto”, que, segundo indican no propio selo, toma o nome do prato tradicional centroamericano resultado dunha mestizaxe, ao igual que o cómic é tamén unha mestizaxe entre técnicas de escrita e imaxe. Lembramos, que todas as súas coleccións levan nomes relacionados coas aves, posto que o seu propósito é crear “libros con pegada”, coma aquelas que deixa a píllara na area das dunas. A propósito das pegadas, a editorial apoia o compromiso ambiental para deixar a menor pegada ecolóxica posible, así como tamén garante unha produción local e a colaboración con labores sociais.

Este volume que abre a nova colección do selo, está protagonizado por Miquits, un gatiño negro coma o carbón, cuns grandes e expresivos ollos amarelos e un adorable fociño rosa en forma de corazón. Miquits é familiar dunha bruxa que se afasta do clixé de anciá malvada, posto que é unha entrañable moza loura que non viste de negro e que namentres prepara as súas apócemas acostuma cantar certa coñecida canción de Andrés do Barro sobre un tren que vai pola beira do Miño.

A obra artéllase en dez capítulos que representan cadansúa aventura. Nesta serie de andanzas, Miquits ten que protexer a súa casa dun rato e dun can e ten que lidar cos perigos de ter un exército de gnomos que quere conquistar a súa morada e que enlean moreas de trasnadas. Tamén asiste a aquelarres, ensínalle a voar en dragón a un rato e exerce de mensaxeiro. Mesmo se encarga da alimentación dunha planta carnívora vexetariana. Nunha das aventuras máis risibles, o gatiño terá que facerse cun combustible ben particular para que a vasoira da bruxa poida cargar con todos os seus amigos e ir gozar xuntos á praia.

O día a día de Miquits é para botar máis dunha gargallada e, se ben en todo o volume destaca o compoñente humorístico, tamén se abordan os valores da amizade e da axuda ao próximo, pois o gatiño está sempre a coidar de todos os que o rodean. Salientamos tamén o trato aos animais, sobre todo, ao non presentar ao gato como mascota, senón como familiar da bruxa, fomentando nos cativos valores de respecto cara aos nosos compañeiros peludiños.

