Literatura infantil e xuvenil - Elos de lectura

inés mosquera

CRPIH

O selo El Patito Editorial trae aos nosos andeis Astro-Rato e Lampadiña 4. O planeta peperete, cómic escrito e debuxado por Fermín Solís (Madroñera, Cáceres, 1972) e vertido ao galego por Isabel Soto (Vigo, 1969). Continúa así a saga galáctica de Astro-Rato, cunha nova entrega na que deberá opoñerse á opresión e á tiranía que asoballan todo un planeta.

Astro-Rato, Lampadiña e Caca atópanse nunha situación na que carecen de auga, polo que necesitan buscar algún lugar onde poder conseguila. Segundo as rápidas investigacións de Lampadiña, o punto máis próximo con auga potable é o planeta Peperete, ao cal deciden emprender rumbo en busca deste necesario recurso. Unha vez alí, descobren que a poboación do planeta Peperete vive atemorizada por culpa dun grupo coñecido como Os Catro Molestos. Estes malfeitores someten aos habitantes do planeta facéndose cos seus recursos. Ante esta inxustiza, Astro-Rato recorre á axuda dos seus amigos para que lles boten unha man, e, así, xunto con Lampadiña, Caca, Astro-Polo e dous soldados do Planeta Chiklón, idean unha estratexia conxunta para solucionar este problema.

A táctica pensada polo grupo, na que cada un aporta os seus puntos fortes para actuar coma un conxunto equilibrado e que, a priori, parece que vai resultar efectiva, non ten os efectos desexados. Non obstante, o membro máis medroso do grupo, Caca, ármase de valor e improvisa unha enxeñosa estrataxema coa que vence aos inimigos e libera o planeta da condición de tiranía, deixando abraiados a todos os seus compañeiros e demostrando que, como a miúdo acontece, as aparencias adoitan enganar.

Esta entretida aventura galáctica, enfeitada con toques humorísticos, pon de manifesto a importancia do traballo en equipo e da cooperación, facendo entender ao lectorado que as aportacións de todos os membros, aínda que parezan máis débiles, teñen o seu valor e significación para os obxectivos comúns. Por iso, é un excelente exercicio de concienciación sobre a non discriminación daqueles que son ou semellan diferentes á maioría, posto que amosa que todo o mundo pode aportar o seu gran de area ás causas comúns e mesmo chegar a ofrecer importantes contribucións. Coa mesma, tamén brinda unha visión sobre a opresión dos pobos que podemos extrapolar a numerosos casos do mundo actual e así amosar a necesidade de liberdade de calquera colectividade humana, porque todos merecemos vivir exentos de calquera tipo de sometemento imposto.

inesmosquerac@gmail.com