Lois Patiño competirá en cortometrajes en la edición de la Berlinale

El cineasta vigués Lois Patiño y la peruana Marina Herrera competirán en la sección de cortometrajes de la Berlinale, que este año contará con 21 participantes, entre ellos el rumano Radu Jude, Oso de Oro en 2021 a la mejor película.

La dirección del festival comunicó ayer la lista de los cortometrajes seleccionados, entre los que se encuentra El sembrador de estrellas, del gallego Patiño, quien en 2020 estrenó en Berlín Lúa Vermella, en la sección Forum.

Herrera competirá con Heroínas, un documental, lo mismo que Memories from the Eastern Front, de Radu, Oro en 2021 con su rompedora Un polvo desafortunado o porno loco (Bad Luck Banging or Loony Porn), sobre una maestra bajo juicio sumarísimo por un vídeo sexual viralizado.

Por Portugal competirá Flávio, de Pedro Cabeleira, mientras que Brasil lo hará con Manha de domingo, de Bruno Ribeiro. Asimismo, ha sido seleccionada la producción mexicano-estadounidense Four Nights, dirigida por el nepalí Deepak Rauniyar, informa Efe.

La dirección de la Berlinale reveló ayer que el festival se abrirá el día 10 con la película Peter von Kant, dirigida por François Ozon y considerada un tributo a Rainer Werner Fassbinder.

La película, interpretada por Denis Menochet, Isabelle Adjani y Hanna Schygulla, es una “recreación libre” de Las amargas lágrimas de Petra von Kant, estrenada en ese festival en 1972.

La actriz francesa Isabelle Hupert, por su parte, recibirá el Oso de Oro de Honor del festival alemán al conjunto de su carrera.

La Berlinale se desarrollará de forma presencial, aunque en formato reducido por imperativo de la pandemia. Solo podrán acceder a las salas de cine, cuyo aforo será de un 50 % de su capacidad y donde se exigirá el uso de mascarilla, los vacunados con la pauta completa y que presenten un test negativo de covid reciente.

La sección a competición se concentrará en seis jornadas -en lugar de las diez habituales- y los premios se entregarán el día 16. En los cuatro días siguientes se repondrán las películas en sesiones abiertas al público.

No habrá fiestas ni celebraciones, aunque sí se tenderá la alfombra roja para los directores, actores e invitados internacionales, que además ofrecerán las correspondientes conferencias de prensa en los seis días primeros del festival.

El programa al completo del festival se presentará el próximo día 19.

El European Film Market (EFM), así como la sección Berlinale Talents y el World Cinema Fund, destinado a apoyar cinematografías periféricas, se celebrarán en formato exclusivamente digital.

Alemania registró hoy, por segundo día consecutivo, un nuevo máximo de infecciones, con un total de 81.417 contagios verificados en las últimas 24 horas.

La incidencia semanal acumulada subió a 427,7 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. Según las autoridades del país, el 74,8 % de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 72,2 % tiene la pauta completa y el 44,2 % recibió ya una dosis de refuerzo.