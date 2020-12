“Los artistas somos un altavoz, y gracias a temas con mensaje se puede llegar a un gran público”

Tu carrera claramente está evolucionando, y lo mejor de todo es que tu esencia sigue siendo la misma: ponerle pasión a todo lo que haces.

Bueno yo creo que sí, el ingrediente pasión, el ingrediente ilusión en cada proyecto que hago siempre está, básicamente porque para mí esta profesión realmente es un arte, no tiene nada de mecánico.

¿Volar por ti mismo te daba miedo al principio?

No, creo que soy un artista que brilla, pero que tiene un equipo como que también te hace brillar porque me gusta mucho todo lo que es la puesta en escena a la hora de hacer un espectáculo. Entonces, por eso siempre he estado en grupos musicales, en teatro..., porque además visualmente es mucho más llamativo.

Y no es que me diese miedo, es que todo tiene quizás un momento y cuando decidí emprender carrera en solitario, yo lo sentí así. Aun así, los bailarines en escena son parte del show actual.

Hay una cosa que es innegable. Cuando uno es diferente, no se lo ponen nada fácil. Por eso, tu canción Iguales es una declaración de intenciones, donde muchos además nos sentimos identificados. ¡Ojalá en mi época escolar se hubiese tenido tan en cuenta el acoso escolar!

Iguales es una canción muy conceptual. Básicamente, los artistas somos un altavoz y gracias a canciones con mensaje se puede llegar a un gran público. También gracias a Spotify a YouTube los artistas tenemos mucha más visibilidad. Y en esto, creo que mi música va dirigida a gente joven que a veces está más acostumbrada a escuchar mensajes mucho más superficiales e incluso denigrantes o con un texto que no tiene mucha profundidad.

En este caso, quería hacer una canción que hablase de un tema como el acoso escolar, que preocupa mucho a día de hoy en los colegios e incluso fuera de él, como el ciberacoso, pero dándole un sentido un poco más comercial para que los más jóvenes puedan escucharlo.

Tras un éxito tan grande como el de My own way y la danza del vientre, así como los musicales de Nacho Cano, ¿crees que tienes tú mismo el listón muy alto?

Lo que creo es que esas etapas, que son momentos, me ayudaron a estar donde está hoy Javi Mota. Desde pequeñito, cuando presenté el club Megatrix, creo que todo eso ha hecho que a día de hoy sea más popular, más conocido y que los medios me conozcan.

A la hora de presentar mi música en solitario es cierto que es una apuesta más arriesgada. Pero tengo la suerte de que se me conoce por estos años anteriores.

Tengo que decirte que este single, El despertar, compuesto por ti en el confinamiento, me recuerda mucho a Ricky Martin. ¿Es una referencia para ti?

Para mí es uno de los artistas a los cuales admiro y respeto. Es una referencia musical y a nivel personal. Lo sigo desde hace muchos años y tuve la suerte de conocerlo en persona. La verdad es si pudiera elegir a un artista internacional para hacer un dueto, sería Ricky Martin.

¿Qué vínculo tienes con las orquestas gallegas?

Bueno, fueron mi llave para entrar en Galicia, porque yo venía de Andalucía, donde sus orquestas no tienen ni punto de comparación con las aquí. Salí de un programa muy popular, que era La Voz y me vine a trabajar a la verbena gallega. Fueron tres años con la orquesta Olympus y gracias a trabajar con ellos pude conocer la afición que hay por las orquestas en Galicia.

Me abrió muchísimas puertas en televisión y, sobre todo, lo más importante: me hice un público gallego muy querido que a día de hoy mantengo. Vienen a mis conciertos cuando actúo en solitario.

Lo decías hace un momento: venías de un programa como La Voz. ¿Qué piensas de espacios como este, como Operación Triunfo? ¿Crees que realmente ayudan a impulsar a las personas?

Quizás más antes, pero este tipo de realities lo que te da es la posibilidad de darte a conocer, de llegar a muchísima gente. Luego, pienso que depende solamente del trabajo diario, de las ganas, de la constancia individual. Porque a todos se le da la misma oportunidad y luego hay algunos que despuntan más y otros menos.

Con el currículum que tengo, para mi labor ha sido una etapa profesional más, que me dio ciertos momentos álgidos de popularidad y gracias a eso seguí trabajando y conociendo gente, pude seguir haciendo mi carrera hasta el día de hoy.

¿Para triunfar en el mundo de la música crees que hay que hacerse esclavo de las discográficas?

A día de hoy creo que no. Pero lo que hay que tratar, sobre todo, es de ser fiel a tus principios musicales y hacer lo que uno siente y, bueno, si tienes la suerte de tener una multinacional que invierta mucho en ti y que apueste 100 % por ti... Pero a día de hoy, si quieres dedicarte a esto hay que tener disciplina, constancia y conocer el mundillo.

¿Dirías que vives de la música?

Sí. Yo vivo de la música desde hace más de veinte años. Aunque bueno, llevo dos años que estoy un poco tirando de las reservas que tenemos porque ha sido un año muy difícil en el sector mío, que es el que más conozco. Se ha visto muy afectado por el tema de los conciertos. Cada uno tira de sus ahorros, pero básicamente los artistas trabajamos en verano mucho para luego durante el invierno ir dosificando. Entonces si tenemos un verano sin trabajar, imagínate.

Javi, ¿cómo te definirías?

A nivel personal soy muy familiar, muy perfeccionista, a veces demasiado, y luego también soy muy amigo de mis amigos.

Profesionalmente, sí que es cierto que soy muy polifacético. Bailo, canto, me gusta la moda. Y en las puestas en escena trato de hacer algo combinado; por eso mis vídeos son muy conceptuales, muy estudiados.

Eso es cierto, y se nota que te implicas al máximo.

El despertar, que es el último proyecto, todo es 100 % Javi Mota. El estilo de producción musical, la letra, la melodía, la coreografía, la idea del videoclip, vestuario, localizaciones... todo ha sido un trabajo de varios meses. Sí es cierto que luego tengo mi equipo, que me echa una mano.

Todo parece indicar que el confinamiento te ha inspirado mucho, Javi...

... Yo creo que, como a todos, ha habido momentos de inspiración y luego de cocinar, planchar, hacer volteretas, comer, dejar de comer... Ha sido difícil, viviendo en pleno centro de Madrid solo, en una casita pequeña.

Imagino que tú escuchas de todo porque tu música precisamente tiene muchísimas influencias, sobre todo de tipo africano. Esto sucede en El despertar.

Pues sí, además nació de uno de los discos de Ricky Martin, el MTV Unplugged.

Prácticamente teníamos terminado el single y no era este, sino otro. Cuando llegué al estudio estaba yo en bucle con una canción de Ricky Martin y dije: ‘Me vais a matar, pero no quiero sacar este proyecto. Dejadme crear. Puse a mi equipo allí conmigo a buscar música, canciones y, de repente, empecé a componer El despertar, en esa onda del puertorriqueño. Y bueno, salió en media hora y es uno de los más bonitos que tengo.