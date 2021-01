Los circuitos escénicos y musicales promovidos por la Xunta alcanzaron las 1.250 citas en 2020

Los circuitos de espectáculos escénicos y musicales promovidos por la Xunta alcanzaron a lo largo del pasado año 2020 las 1.250 citas a través de una inversión conjunta de más de 2,5 millones de euros, de los cuales, el 62% fue aportado por la Administración autonómica.

La Consellería de Cultura hace balance del recién concluido año en un comunicado remitido a los medios este sábado, en el que destaca las cifras de estas iniciativas del ámbito cultural en un 2020 marcado por la pandemia.

Así, la Red Galega de Teatros e Auditorios consiguió reubicar el 82% de las funciones que fueron suspendidas por la declaración del primer estado de alarma para contener la expansión del coronavirus.

La red logró terminar el año con 488 actuciones que llegaron a 38 municipios y para las que se contrataron 148 formaciones profesionales, la “mayor parte de ellas gallegas”, señala la Xunta.

‘Finca’ de Nova Galega de Danza, ‘A casa do terror’ de A Banda do Verán, ‘A conquista da escola de Mudhbai’ de Teatro do Atlántico, ‘A compañeira de piso’ de Contraproducións, ‘Bernarda’ de Malasombra o la propuesta de nuevo circo de Galitoon y Xampatito Pato fueron algunos de los espectáculos más programados en la Rede Galega de Teatros e Auditorios.

REPROGRAMACIÓN PARA 2021

En el caso de la Rede Galega de Música ao Vivo, la pandemia obligó a suspender la mayoría de conciertos previstos y que se sumarán a la programación de este año 2021.

En total se llevaron a cabo 106 actuaciones de 97 grupos en los 15 locales que forma parte de la red. Esta programación se completó con las 118 funciones de los cinco espacios que conforman la Rede Galega de Salas y con las 12 actuaciones en otras tantas localidades del ciclo de baile y música tradicionales Danza 3.

Por último, la Consellería de Cultura también destaca los 125 conciertos --celebrados o con público o para su grabación en vivo-- de la iniciativa ‘Directos Xacobeo en Salas’ desarrollada en colaboración con la asociación Clubtura en 53 espacios de toda Galicia.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.