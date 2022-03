Luis Tosar es un agente del CNI en ‘Código emperador’

Luis Tosar vuelve a los cines españoles en unos días convertido en el hermético agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que protagoniza Código emperador, un thriller de acción ambientado en las cloacas del Estado, donde da otro recital de contención. Un papel que, cuenta a Efe, se preparó “leyendo periódicos”.

“No tenía mucho tiempo para investigar, salía justo de rodar Maixabel, pero Jorge Coira), el director de Código emperador) me dejó hecho parte del trabajo, en cuanto a la organización interna y las estructuras de las células del CNI y, más o menos cómo operan”, señala el gallego en conversación telefónica con Efe.

Hasta ahí la documentación real, “pues ya te puedes imaginar que un servicio secreto poco te va a contar de cómo operan, por pura lógica -se ríe-. Lo que pasa es que partíamos de hacerlo lo más normal y lo más cercano posible a una realidad como la nuestra, quizá no tan cutre como lo que vemos en la vida real”, dijo.

Y se ríe más cuando recuerda noticias del telediario, como el falso cura que entró con engaños a la casa de Luis Bárcenas, los discos duros rotos a martillazos, o el vídeo “del tipo que tapa su cara con una carpeta todo el rato, son imágenes que no olvidaré de por vida”.

Casos como Gürtel, o Kitchen, o más recientemente, el espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejan fotogramas “cutres” de lo que puede ser un agente secreto. “Lo que conocemos es la parte más chusca del CNI, que es la que sale en la tele, pero tendrá que haber gente más molona”, bromea el protagonista de Celda 211.

“A veces las pelis tienen estas cosas, por fortuna para nosotros y por desgracia para el país. Para mi la semana negra del PP es uno de los sucesos más alucinantes de la política de las últimas décadas, de cómo alguien que supuestamente intenta depurar responsabilidades dentro de su propio partido acaba siendo ejecutado por los suyos”, reflexionó.

La realidad, dice, “más que un thriller de espionaje entra en un terreno shakespeariano, es inagotable y fuente de inspiración”, se lamentó.

Código emperador, que inaugura este viernes fuera de concurso la 25 edición del Festival de cine de Málaga, es una ficción muy pegada a la realidad de España, escrita por Jorge Guerricaechevarría, creador también de Celda 211 que le valió el tercer Goya a Tosar en 2010.

“Queríamos componer un tipo que tiene que hacer cosas con las que no está muy de acuerdo y que empieza a plantearse que esto no es para lo que él había sido reclutado, un tipo que seguramente tiene entre sus ideales y principios salvaguardar la seguridad nacional y sabe que todas las porquerías en las que se ve involucrado a lo largo de la peli no tienen que ver con eso”, explicó el actor.

Código emperador deja el equilibrio de la ética o la legalidad en los hombros de este policía que lleva varios casos en paralelo, todos ellos igual de turbios. En uno de ellos, donde investiga a unos traficantes de armas rusos, conoce a Wendy (Alexandra Masangkay), la asistenta filipina de los mafiosos que, como Juan, se limita a hacer su trabajo.

Tosar explica que son dos personajes “muy solos” que se encuentran en un lugar intermedio, “en una especie de zona de guerra extraña, pretendiendo los dos ser algo que no son, pero intuyendo que detrás de esa fachada hay algo que merece la pena”.

De un extremo a otro, Tosar pasa del árido agente del CNI a ceder el protagonismo a un actor no profesional en su primera película, Joaquín González, amigo de la infancia de Daniel Guzmán, con quienes forma el grupo de Canallas.

Código Emperador es un thriller para que el espectador esté concentrado, con una gran cantidad de información, acción y una trama densa, y Canallas es la historia de tres tipos de barrio que andan por ahí intentando desembrollar el lío en el que se han metido”, explicó Tosar.

Canallas compite en la Sección Oficial de Málaga el sábado 19, y llegará a los cines el 1 de abril.