Milena Smit: “Rodé ‘La chica de nieve’ sin leerme el libro”

Javier Castillo, el autor de La chica de nieve, la novela en la que se basa la nueva serie española de Netflix, confiesa que no se imaginaba a la actriz que pudiera encarnar a Miren, la protagonista de este thriller de seis episodios. Pero cuando le pasaron el nombre de Milena Smit se dio cuenta de que tenía todo lo que él buscaba para encarnar a esta periodista obsesionada con encontrar a una niña de 5 años desaparecida durante la cabalgata de Reyes en Málaga. Ella, que fue chica Almodóvar en Madres paralelas junto a Penélope Cruz, se siente una privilegiada al «poder dar voz a mujeres que han pasado por este tipo de traumas».

La novela se ambientaba en Nueva York y la serie, en Málaga. Javier, ¿fue idea suya trasladar la acción a su ciudad natal?

Javier Castillo: Fue un poco decisión de todos, pero el hecho de que yo fuera de Málaga también condicionó el tema (ríe). Una vez que ya teníamos claro que la serie sería una adaptación a España, buscábamos algo urbano, cosmopolita y moderno y a la vez local, y ahí salió Málaga. Era perfecta porque lo reunía todo y, además, tenía playa, lo que nos permitía jugar con lo que le ocurre a la protagonista. ¡Y también podía visitar el rodaje!

¿Cómo ha sido su implicación en los guiones?

J. C.: Ha sido como una labor de consultor. Me reunía con el equipo de guionistas para hablar de qué cambios se estaban haciendo y de qué giros podíamos introducir para mantener el alma de la novela dentro de la historia. Para mí era muy importante que se mantuviera la esencia de Miren y que los cambios inevitables que iba a haber, como trasladar la historia de Nueva York a Málaga, no nos alejasen de la trama principal, que es esa periodista rota que intenta reconstruirse buscando a una niña que se ha perdido en una cabalgata. Esa era la línea de la que no quería que nos alejásemos, ni del estilo con el que escribo, con capítulos cortos, con muchos giros, drama, y con saltos en el tiempo.

¿Participó en la elección de los actores?

J. C.: Me preguntaron para todos. Con Milena fue algo instantáneo, y eso que yo veía muy difícil encontrar a una actriz en España que me sirviera, de la que yo dijese: esa es Miren. Pero cuando me dijeron su nombre fui a su Instagram, porque no la conocía, y pensé: ¡No puede ser! ¡Es que yo me imaginaba a Milena cuando escribía a Miren! Esa fragilidad, esa mirada, esa manera tan especial que tiene ella de transmitir en silencio era prácticamente el personaje.

Milena, ¿le dio respeto aceptar el papel, sabiendo que muchos lectores ya habían creado su propia imagen de Miren?

Milena Smit: Sí, daba respeto y acojonaba bastante. Pero desde que se supo que la iba a interpretar yo, todos los mensajes de la gente que se ha leído la novela han sido superpositivos. Sobre todo, lo que más me preocupaba es que a Javier le gustase, porque es el que ha puesto toda su energía e imaginario en esta historia. Quería que estuviera contento con el resultado, que viera reflejado el personaje que él escribió en lo que yo he intentado plasmar.

El personaje tampoco era fácil, porque es una periodista con un gran trauma detrás y que no puede dejar de involucrarse personalmente en el caso de la desaparición de una niña, una historia que la acompaña a lo largo de las dos líneas temporales de la serie.

M. S.: Sí. Además, los procedimientos que utiliza para investigar muchas veces no son los adecuados. Su obsesión con el caso de la desaparición de Amaya para mí es un poco la excusa perfecta que ella utiliza para no enfrentarse a su trauma. Ella se siente muy perdida y cree que buscando a Amaya se va a encontrar a sí misma.

Además, el caso de Amaya le recuerda a la protagonista el trauma que pasó ella misma.

M. S.: Sí, es supercomplicado para ella porque, de repente, sin esperárselo, son bombazos que tienen que ver con lo que le sucedió. Tiene una herida abierta muy grande que hace que eche en cara a la policía que nunca encontraran a los culpables de su caso.

¿Se leyó el libro en el que se basa la serie?

M. S.: Me aconsejaron que no. Rodé la serie sin leerme el libro.

¿Pudo resistirse?

M. S.: Me tuve que resistir. De hecho, cuando me llamaron para ofrecerme el papel lo primero que iba a hacer era leerme la novela y me dijeron que ni hablar. Tenía una sinopsis supercortita que me conquistó, pero me tuve que esperar meses a que me llegaran los guiones.

¿Revisó otros libros de Javier?

M. S.: Por supuesto. Yo no le conocía hasta que surgió La chica de nieve, y a partir de ahí estuve curioseando mucho lo que hacía. No me leí la novela pero sí seguía las críticas, el fandom... Hace poco tuvimos un evento y me sorprendió la cantidad de seguidores que había. Me alegró que haya gente que siga entusiasmándose tanto con la lectura y que siga siendo tan fiel a las novelas y a los escritores.

Desde No matarás, pasando por Madres paralelas y Alma, le suelen dar personajes de mujeres con traumas. ¿Por qué cree que pasa?

M. S.: Yo también tengo muchos traumas. Pero me siento una privilegiada porque es un lujo poder dar voz a mujeres que, por desgracia, han pasado por este tipo de traumas tan desagradables. Lo más bonito que me ha pasado en la vida ha sido hacer ver a la sociedad que estas cosas suceden.