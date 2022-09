Moda ética, innovación y medio ambiente en la MBFW Madrid

Moda ética, innovación y sostenibilidad son las claves de la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que se celebrará del 15 al 18 de septiembre, y que en esta ocasión incluirá charlas, clases magistrales y encuentros exclusivos en el stand de la marca patrocinadora, que además volverá a apostar por el talento emergente.

Así, volverá a ponerse en marcha un nuevo MercedesBenz Fashion Talent, un galardón creado para “reconocer la creatividad y apoyar a los nuevos diseñadores”, y que a lo largo de su historia se ha perfilado en muchas ocasiones como el primer paso de la inmersión de los jóvenes diseñadores en la industria, abriéndoles las puertas de sus primeros desfiles internacionales.

Tras alzarse con el galardón en la pasada edición Gabriel Nogueiras, al frente de la firma Rubenarth, radicada en Vigo, en esta edición, los diseñadores noveles que optan al premio son Arturo de la Rosa, Boltad, Corsicana, Crack, David Moss, Evade House, Kollapse, Mush y XVSTRANGE. La firma seleccionada por el jurado desfilará en Mercedes-Benz Fashion WeekTbilisi.

Además, el stand de Mercedes-Benz será “un lugar de encuentro y celebración para los amantes de la moda”, que durante cuatro días acogerá la exposición Un viaje por los sueños cumplidos, que recoge el trabajo de los ganadores de las últimas 19 ediciones, y un photocall conmemorativo con una cámara en movimiento para hacerse divertidos vídeos 360º, así como varios coloquios como el del día 15, con David Méndez (Outsiders Division), David Catalán y Celia Valverde, antiguos ganadores, que recordarán cómo fue vivir ese gran momento que marcó su carrera profesional.

Le seguirán el de Valentina Suárez-Zuloaga, fundadora de ES Fascinante, que hablará el día 16 de la importancia de la moda nacional, el slow fashion, los retos de emprender desde cero y la figura de la mujer en el mundo de la moda dentro de la plataforma internacional She’s Mercedes, creada para conectar a mujeres de todo el mundo.

Y, por último, el sábado 17, la especialista en estilismo consciente Bianca Fuentes impartirá una clase magistral sobre moda sostenible con consejos prácticos para crear nuestro propio armario cápsula.

NOVEDAD EN EL KISSING ROOM. Como novedad en esta edición, la marca de automoción Mercedes-Benz estará presente en el Kissing Room de la pasarela con un look and feel inspirado en la segunda parte de la campaña Innovations by Mercedes, que se estrenará este mes de septiembre, con el nuevo modelo Mercedes AMG EQS como principal protagonista.

“Se trata de un vehículo totalmente eléctrico que comparte escenario con un original instapoint, en el que los invitados podrán posar sentados en uno de los confortables asientos de la marca sobre una anémona rosa”, señalan fuentes de la organización, que adelantan además que “habrá una velada exclusiva que contará con las DJ sessions de Mercedes-Benz, tras cada desfile, para disfrute de los invitados”.