Muere la actriz Olivia Newton-John a los 73 años, víctima de cáncer

Los Ángeles. La actriz y cantante Olivia Newton-John murió ayer, lunes, a los 73 años de edad en su casa del sur de California, según informó su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó el esposo, que pidió que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Grease.

Hace justo tres años se supo que Olivia había sido diagnosticada nuevamente de cáncer de mama en etapa cuatro con metástasis. La actriz, que ya superó la enfermedad en 1992 y en 2013, confesó en el programa de televisión australiano 60 minutes que no sabía lo que le queda de vida. “Para mí, psicológicamente, es mejor no tener ni idea de lo que me espera o cuánto vivió la última persona que tuvo lo que yo tengo”, aseguraba. Además, reconoció sentirse afortunada de seguir adelante y dijo que cada día era un regalon.

A pesar de sus problemas de salud ella siempre siguió intentando recaudar fondos para la investigación y una de las iniciativas fue sacar a subasta algunas prendas personales como el look que llevó en Grease.

Con la muerte de Olivia Newton-John desaparece uno de los símbolos del Hollywood de los años setenta y ochenta. a. e.