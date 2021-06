Nove premiados por diferentes historias con ‘moita mensaxe’

A Real Academia Galega e PuntoGal entregaron onte os premios do IV Concurso de microrrelatos que ambas institucións convocan conxuntamente co propósito de reforzar a presenza da lingua e da identidade propias na Rede.

As persoas gañadoras nas tres categorías , infantil, xuvenil e adulto, de entre 8 e 35 anos, leron no salón de actos da Academia cadansúa historia, nove contos que suman menos de 1.200 palabras. Os presidentes da RAG e de PuntoGal, Víctor F. Freixanes e Manuel González González, entregaron os galardóns acompañados doutros membros dos dous xurados encargados de avaliar os preto de 1.600 historias `con moita mensaxe, segundo a RAG.

A gañadora do primeiro premio na modalidade de adultos é Pomba de Toro (Ourense, 1985) con Non gástesche; Luca Chao (Lugo, 1988) conseguiu o segundo con Aves de paso e María Cabaleiro (Tui, 1993), o terceiro, con Sara.

Alba Guzmán (Ourense, 2003) fíxose, con Bolboreta, co primeiro premio da modalidade xuvenil, na que que Nayara Alonso (Salceda de Caselas, 2004) foi recoñecida co segundo por Ela e Lucía Álvarez (Vigo, 2004), co terceiro, por A choiva.

Álex Gallego (Arcade; 2010) foi galardoado co primeiro premio de infantil (ata 11 anos) con Saíndo do túnel e Niara Cabrerizo (Moaña, 2013) e Carmen Mendaña (Santiago de Compostela, 2011), co segundo e o terceiro, respectivamente, por Unha mala noite e Papá.

No acto, Fernández Freixanes sostivo que “esta é xa unha iniciativa de referencia na que participa xente de todo tipo que sente que ten algo que dicir, e que quere facer chegar a súa mensaxe ao público en galego”.

Pola súa banda, Manuel González destacou a “numerosa” participación de concursantes de todas as idades, o que “se está convertendo nun estímulo para a escritura en galego e nunha vía para que moitos galegos e galegas traten de expresar de maneira literaria as súas ilusións”.

Os gañadores recibirán distintos premios tecnolóxicos como computadores, consolas, libros electrónicos, todos eles relacionados coa lectura.