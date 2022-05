“Nunca ha sido nuestra prioridad pretender vivir de este grupo”

Después de iniciarse la temporada de grandes festivales en Galicia con el FIV el mes pasado, este fin de semana recoge el testigo otro proyecto en la provincia de Lugo que apuesta por la música independiente. La sexta edición del FA CE LA, que se inició anoche con conciertos gratuitos en el emblemático pub Clavicémbalo, tendrá su epicentro en el exterior del auditorio Gustavo Freire, por donde pasarán, entre otros, los británicos The Wedding Present y The Wave Pictures en la jornada de hoy. Mañana será el turno, como cabezas de cartel, de Triángulo de Amor Bizarro y de Los Punsetes, que recalan por primera vez en Lugo. La banda madrileña ya tiene grabado el álbum que editará a final de 2022 y acaba de arrancar su gira después de publicar España necesita conocer, su primer recopilatorio tras casi 20 años de carrera y después de tres lustros desde su primer lanzamiento discográfico. Su cantante, Ariadna Paniagua (Madrid, 1978), que veranea desde pequeña en Playa América (Nigrán) y se considera adicta a la Coca-Cola, repasó, en conversación con EL CORREO, la trayectoria y las vivencias del grupo.

¿Es una temeridad actuar mañana coincidiendo con el festival de Eurovisión?

Hay público para todo. Habrá gente que se quede en casa y que le habría gustado ir al concierto y otros que vendrán, porque hay muchas ganas de divertirse y de salir, y lo verán después. A mi me gusta seguir Eurovisión. No soy fan pero me gusta ver lo que hay.

Supongo que, siendo diseñadora de moda y teniendo su propia marca de ropa, especialmente por ver los modelos.

Siempre me ha parecido interesante ver lo que saca cada país. Este año no podré verlo en directo, aunque es un tema del que se habla muchos días y no descarto hacerlo después.

Lo que empezó como una pequeña anécdota, hacer un traje distinto para cada concierto, se ha transformado en una marca de la casa en cada actuación de Los Punsetes.

Lo disfruto mucho. No me imagino saliendo al escenario con mi ropa de diario, y eso que no es muy convencional. Sin el grupo no hubiera hecho tantos trajes, algo que me ha enriquecido mucho en mi profesión. La música me ayuda mucho a la hora de diseñar. Me fijo mucho en lo que hacen otros artistas, como Lady Gaga. Es una época muy loca y creativa.

¿Supone un gran reto tener que hacer un diseño nuevo para cada actuación?

Sí. Algunas veces lo he resuelto en una mañana, aunque para las presentaciones en Madrid o Barcelona siempre busco algunas cosas especiales y puedo tardar unos tres meses. Se me complica cuando tenemos muchos conciertos juntos. Durante la pandemia aproveché el tiempo e hice alrededor de 20 y, como aún no hemos hecho esos conciertos desde entonces, tengo algunos que aún no me he puesto. Los guardo todos, desde el primero.

Su actitud en el escenario es impasible. Hierática y seria. ¿Alguna vez no ha tenido la tentación de saltar o bailar?

No me gustaría que se pensara que es un personaje o hago una performance. Cuando subo al escenario me quedo quieta, canto las canciones y disfruto muchísimo del público. Aunque parezca que no lo expreso, es así. Mi satisfacción es algo mental, lo siento por dentro. Me encanta ver a la gente animada y notar que se lo está pasando bien.

Sus letras, con muchas referencias al cine y a la literatura, son muy corrosivas. ¿La ironía y el sarcasmo son la terapia de Los Punsetes contra los males de la sociedad?

Es una manera de afrontar las cosas que te molestan en el día a día. Te lo puedes tomar en plan dramático y quejarte o usar esa actitud como una válvula de escape.

Usted canta, como hacía Ana Torroja en Mecano, desde el punto de vista de un chico.

Las canciones las escriben Manu y Jorge y lo hacen desde una perspectiva masculina. Yo pongo la voz a sus palabras. Ahora me resultaría extraño cantar en femenino. Mecano me encanta y me parecía fenomenal que cantara en masculino.

Son casi dos décadas juntos, aunque ha habido cambios en la formación. ¿Es fácil la convivencia en el grupo?

Como somos amigos desde que coincidimos en la facultad de Comunicación Audiovisual, antes de formar Los Punsetes, nos conocemos bastante y nos queremos mucho. Es una buena señal que, después de tanto tiempo y que cada uno anda liado con sus cosas, tengamos todavía ganas de ir al local de ensayo.

¿Les gustaría haber podido dedicarse exclusivamente a la música?

En este punto de nuestras vidas nos parece bien tener nuestros trabajos y tener la música como complemento. Pero sería maravilloso que nos diera para vivir de ella y que fuera nuestra actividad principal, aunque después tuviéramos otras cosas aparte. Nunca ha sido nuestra prioridad intentar vivir del grupo y éramos conscientes que era complicado ganarse la vida con la música. También tiene sus ventajas: lo que hacemos es por gusto y no por obligación. A nivel creativo estás más relajado. Como no nos da de comer, no lo vivimos con tensión.

Aunque siendo cinco cada uno tendrá sus artistas favoritos, ¿hay alguno que os guste a todos?

Los Planetas es un grupo que es referente para todos nosotros. Además, les conocemos y les respetamos un montón. También de Los Nikis somos bastante fans y nos encanta lo que hacen.

Muchas horas de ensayos, dos centenares de conciertos y miles de kilómetros en la carretera tras casi 20 años de carrera. ¿Por qué ha valido la pena?

Por muchos motivos. Cuando alguien te para por la calle y te dice que tus canciones le han ayudado, las ha disfrutado o forman parte de su vida es algo muy satisfactorio, e impensable en otros trabajos. También escuchar los discos: te reporta mucha alegría. Y la cantidad de viajes y vivencias. Poder, por ejemplo, conocer a otros grupos a los que admiras y poder hablar con ellos. Además, hemos hecho un montón de amigos.

Han estado recientemente en México ¿Tienen algún proyecto pendiente?

A final de año esperamos publicar el disco que ya hemos terminado de grabar. Y nos gustaría poder hacer una gira por Latinoamérica porque hay otros países donde existe mucho interés en que vayamos y donde se escucha mucho nuestra música, como en Perú.