“O boom de YouTube xa pasou, agora o que está de moda é TikTok”

María cóntanos que comezou coa canle durante o confinamento “polo tempo libre, entre comiñas porque co telecole non paraba de traballar e estudar, pero pensei que era o momento de comezar coa canle. Xa fixera un vídeo cunha amiga para a súa, que era de fotografía e vin que me empezou a gustar e como xa seguía a outros youtubeiros animeime.”

Fai fincapé no uso do galego, “unha lingua para que se normalice ten que usarse en todos os ámbitos, entón o Youtube é un máis. Polas redes sociais entre as novas xeracións é o que se ten que facer, porque por sorte ou por desgraza pasamos moito tempo nelas así que creo que deberían de xurdir máis iniciativas en pro do galego.”

A porcentaxe de mozos que nunca falan galego disparouse en 15 puntos en tan só unha década, pasando do 29% ao 44% segundo datos do Instituto Galego de Estadística (IGE). Cando lle preguntamos como ve a situación do galego entre a mocidade dinos que “baseándome nas miñas experiencias a situación está mal, porque tanto no instituto como na universidade sempre a maioría falan castelán e uns poucos falamos galego. Logo se me baseo nos datos, que xustamente os estou estudando para unha materia, está fatal a situación ao non darse o traspaso xeracional do idioma”.

O traspaso xeracional do que fala a youtubeira é unha das principais problemáticas do galego, xa que cada vez menos nenos son criados na lingua galega, os últimos datos indicaban que o 31,20% da poboación de Galicia que ten fillos fálalles sempre en castelán e que entre os menores de 30 anos a aprendizaxe do galego deuse máis na escola que no ámbito familiar.