O mal tempo obriga a cancelar o festival PortAmérica

O festival PortAmérica que acollía o municipio pontevedrés de Portas esta fin de semana foi cancelado polas inclemencias meteorolóxicas e a previsión de que, ao longo da xornada deste sábado, prodúzanse fortes choivas e ventos de máis de 100 quilómetros por hora.

Após a apertura do festival nunha noite do venres na que a choiva fixo acto de presenza na Azucreira, a organización da cita musical comunicou a cancelación da xornada do sábado após a declaración dun aviso amarelo por choiva e vento.

Unhas condicións que, segundo explica a organización, "imposibilitan o desenvolvemento do evento en condicións seguras tanto para os artistas como para os músicos, os seus equipos, traballadores e público".

Ante a suspensión da xornada deste sábado, que poría o broche a unha edición adaptada ás esixencias do contexto da pandemia, a organización avanza que se devolverá o importe íntegro das entradas do sábado e a metade do diñeiro pagado polo abono completo.

A devolución será de forma automática nun prazo de quince días desde a plataforma de venda. Ademais, o importe cargado na pulseira de 'Cashless' poderá recuperarse realizando unha solicitude entre o día 4 e o 11, como xa estaba previsto.

"A cancelación dun evento é sempre unha noticia dolorosa, moi especialmente este ano. Quedamos co gran esforzo de todo o equipo por sacalo adiante e coa confianza do público. Vémonos en 2022", conclúe a organización nun comunicado.

SANTIAGO. EUROPA PRESS