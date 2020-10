Ofrece a RAGC a súa colaboración para un pacto pola ciencia en Galicia

Santiago. Durante o acto foron entregadas as Medallas de Investigación da RAGC a cinco científicos de prestixio en cada unha das súas cinco seccións, aos que Lema felicitou polas súas excelentes traxectorias.

Recibiron a distinción José Manuel Sabucedo, catedrático de Psicoloxía Social da USC (Medalla Domingo García-Sabell Rivas); Xosé Ramón Nóvoa, catedrático de Química da UVigo (Medalla Isidro Parga Pondal); Luis Miguel Botana, catedrático de Farmacoloxía da USC (Medalla Ánxeles Alvariño); Carlos Salgado, director do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías da USC (Medalla Enrique Vidal Abascal); e Jesús Simal, catedrático de Nutrición e Ciencia Alimentaria da Uvigo (Medalla Antonio Casares Rodríguez).

Tamén se fixo entrega dos Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo, para os que, segundo subliñou o presidente da RAGC, se recibiron nesta edición cerca de 90 candidaturas.

O Premio de Investigación 2020 foi recollido polos responsables do descubrimento dunha ferramenta para a reprogramación celular que abre novas portas ao estudo e ao tratamento de enfermidades coma o cancro e as doenzas autoinmunes. O equipo galardoado está liderado polos grupos de Epitranscriptómica e Envellecemento e de Células Nai e Enfermidades Humanas do CiMUS da USC. O enxeñeiro Raúl Santoveña, do Centro de Investigación TIC (CITIC) da UDC, recolleu o premio para investigadores mozos.

En ambas as dúas categorías foron entregadas mencións honoríficas. No premio a investigadores sénior, ao enxeñeiro Jesús Balado, do grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas da Universidade de Vigo. Na categoría de investigadores mozos, a Esteban Suárez, do grupo Nanobiomol do CiQUS da USC. ECG