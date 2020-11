Olga Novo suma para ‘Feliz idade’ o Premio da Crítica e o do Libro galego

Santiago. Quico Cadaval conduciu a entrega dos Premios do Libro Galego, que este ano estiveron marcados pola covid-19. A situación sanitaria provocou que finalmente a Gala tivese que realizarse en formato virtual, con vídeos dos galardoados.

Ballesteros iniciou as súas palabras co agradecemento ás persoas que fixeron posible este evento, lembrando tamén as persoas falecidas ao longo deste ano, cunha mención especial a Xulio Amigo, director comercial da Editorial Galaxia e membro da directiva da AGE.

Ballesteros trasladou no seu discurso as “moitas preguntas que xorden da situación que estamos a vivir pero tamén temos certezas nestes tempos de incertezas”. Fixo fincapé́ nos tempos de emerxencia en que vivimos e na necesidade de reinventarnos despois da covid: “No noso país temos potencia creativa abondo: velaí, como mostra, os Premios Nacionais que concedeu o Ministerio de Cultura español nos últimos anos: poesía, teatro, deseño, ilustración, xornalismo cultural, literatura infantil... Sabemos facer libros: editoras e imprentas galegas destacan nas listaxes de libros mellor editados ano tras ano. Sabemos vender libros: as canles de distribución dende Galiza chegan a calquera punto de venda da Península Ibérica e tamén a nivel internacional, e moitos títulos made in Galiza forman parte das compras institucionais para fornecer os sistemas bibliotecarios en México, Chile, Arxentina, Colombia, Perú, Uruguai...”

Ademais lembrou que “a industria do libro galego é un sector estratéxico, segundo se recolle na Lei do Libro: é preciso que, a este recoñecemento, se lle sume tamén o do libro como ben de primeira necesidade”. M.A.