Os Premios da Crítica de Galicia da edición XLV xa teñen nome propio

Santiago. A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades acaba de publicar a resolución de adxudicación das súas subvencións anuais para a promoción exterior do audiovisual galego, a través das que distribúe preto de 35.000 euros entre 21 produtoras para o desenvolvemento de diferentes accións de difusión e comercialización en 22 festivais e mercados internacionais de referencia para o sector.

O obxectivo desta liña de axudas é contribuír a poñer en valor o traballo de produción e creación audiovisual con selo galego, así como a situar a comunidade no mapa cinematográfico mundial. No caso da modalidade destinada á participación en eventos de cine fóra de Galicia, apoiouse a premiada participación do equipo de Valentina na pasada edición dos Goya, onde foi recoñecida como mellor película de animación, ademais das estreas de Código Emperador, de Jorge Coira, no Festival de Málaga e de Unicorn Wars, de Alberto Vázquez, nos de Annecy (Francia) e Sitges.

Tamén recibiron subvencións Tamboura Films para a presentación do documental No somos nada, de Javier Corcuera, no Festival Internacional de Cine Independiente de Bos Aires (Bafici) de Arxentina; Filmika Galaika para Eles transportan a morte, de Helena Girón e Samuel M. Delgado, no de Rotterdam (Países Baixos), e Acariño Films para Los saldos, de Raúl Capdevila, no Festival de Cine Europeo de Sevilla e no Visions du Réel de Nyon (Suíza).

Curtametraxes. No certame suízo estivo, así mesmo, Diana Toucedo coa súa curtametraxe Tatuado nos ollos levamos o pouso, mentres que Lois Patiño viaxou con El sembrador de estrellas á Berlinale (Alemaña) e ao New York Film Festival (Estados Unidos) e Zeitun Films ao Festival de Málaga con Rompente, de Eloy Domínguez Serén. Este último realizador contou igualmente con apoio a raíz da selección no Festival Internacional de Cine de Xixón da longa documental Al otro lado del mar, que codirixiu xunto ao colombiano Samuel Moreno Álvarez.