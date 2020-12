"Para una película social como ésta estar en el camino a los Goya es muy importante para que el mensaje llegue a más personas"

Yo llevo muchos años tratando el tema migratorio, pero claro, lo que más me ha sorprendido del proceso de 5 años de hacer Cartas Mojadas ha sido la evolución, que ha ido de mal en peor. Cuando íbamos a un sitio ocurría siempre algo, por ejemplo, en Lesbos se firmó el acuerdo entre Europa y Turquía, se cerró la frontera por ahí y tuvimos que trasladarnos al Mediterráneo Central y cada vez ha ido a peor la cosa, eso me ha impactado mucho.

Sí, esto ha sido una respuesta ciudadana de los espectadores que han ido a ver la película a los cines porque la gente al terminar de ver la película muchos me preguntaban que podían hacer porque había conseguido hacerles llegar el tema, los había convencido y preguntaban como podían ayudar. Entonces decidimos, cuando salió la propuesta de pacto de la Comisión Europea, lanzar una petición a través de la web de la película cartasmojadas.com para intentar que el gobierno español vote en contra de esta propuesta de pacto migratorio. Nos parece que es insuficiente y que según muestra la película hay muchas cosas que no deberíamos estar haciendo.

-He visto que tenéis una iniciativa de recogida de firmas

-¿Qué esperas conseguir con este documental, con que mensaje quieres que se quede el espectador?

Me gustaría que la gente, sobre todo los jóvenes que están viniendo más al cine, descubran una realidad que muchas veces no conocen porque hay muchos bulos en nuestra sociedad sobre el tema migratorio. Que las personas sepan más de los acuerdos con países como Libia y qué hace Europa con nuestro dinero, lo que tampoco es muy conocido. También que se sienta más empatía con estas personas que podríamos ser nosotros los que estemos en esa situación en cualquier momento.

-Vemos en la película como se torturan personas en Libia, sorprende ver como el mundo no hace nada al respecto.

Yo creo que hay racismo entorno a eso y está el bloqueo que Europa hace con sus fronteras, no hay interés por resolver esos temas. Por supuesto que los dirigentes saben lo que está ocurriendo con las personas migrantes en Libia, las torturas, los maltratos, la esclavitud pero no hay interés porque resolver eso sería dejar de financiar con acuerdos a países como, insisto, Marruecos, Turquía y Libia y probablemente entonces no tener unas fronteras tan bloqueadas como las tenemos hoy en día.

-Gran parte del documental transcurre en Libia ¿fue complicado rodar allí?

Sí claro, tardé un año en conseguir el permiso de rodaje para viajar a Libia y grabar a bordo del barco de los guardacostas libios. En Beni Walid a 170 kilómetros de Trípoli, uno de los puntos clave y más peligrosos de la ‘ruta de Libia’ y desde luego para los migrantes es un lugar, como se ve en la película, dificilísimo.

-Ahora vemos la circunstancia que se está dando en las Islas Canarias con la gran llegada de inmigrantes, ¿cómo ve la situación?

Creo que no es fortuito, pienso que tiene que haber intereses políticos detrás de una nueva ola migratoria como la que existe en estos momentos y que precisamente a resultado de acuerdos con terceros países. No podemos estar financiando con dinero la externalización de nuestras fronteras, creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque luego se pueden llegar a dar chantajes para conseguir más financiación.

-Por último, ¿está trabajando en algún proyecto nuevo?

Sí, yo llevo 8 años trabajando en una película que se llama Mi hermano Ali, es un documental sobre un niño somalí que se llama Ali que conocí en Ucrania y estoy en la fase final de la película que también se estrenará en cines aunque todavía no sé cuando.