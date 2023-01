Por fin puedo cambiar

QUIZÁS TE HAS PROPUESTO que de este año no pasa y vas a poner por fin orden en tu vida. Quizás has pensado que tienes todo un año para conseguir tus metas. Pero te das cuenta de que has hecho lo mismo cada año, y cuando llega el fin de año todos tus propósitos están en el mismo lugar que cuando empezó el año. ¿Por qué ocurre esto?

Una de las razones es el miedo a salir de tu zona de confort, es decir, ese estado mental en el que te sientes seguro, donde aparentemente controlas lo que sucede en tu vida. En ese lugar te sientes cómodo, aunque ahí no ocurra nada. Además, puede convertirse en la excusa perfecta para no hacer nada porque lo que ocurre en realidad es que tienes miedo a fracasar, al cambio...

Aunque el miedo te puede auto chantajear e impedir que salgas de tu zona de confort, hay algo que mantiene esta situación, tus creencias, esas ideas o pensamientos que piensas que son 100% verdad y harás todo lo posible para que se cumplan y no podrás salir de tu zona de confort por mucho que lo desees. Antes hay que cambiar tus creencias limitantes.

Trabajar las creencias limitantes, hará que dejes de auto chantajearte y te permita dar un paso fuera de la zona de confort.

¿Cómo se cambian las creencias limitantes?

Cuando a una creencia como ¿y si no lo consigo? ¿y si no soy capaz de hacer algo nuevo? ¿y si no es tan bueno lo que esta fuera de la zona de confort? Muchos y si.. y si... este tipo de pensamientos lo único que consiguen es estresarte aún más, aumentan el cortisol y te mantiene en el mismo lugar.

En este caso debemos poner duda en esa creencia y decimos: ¿Es verdad 100% que nunca fuiste capaz de conseguir nada? ¿Es verdad 100% que nunca aprobaste un examen?... es ir introduciendo dudas para que la creencia se vaya debilitando y poder crear después un creencia positiva como por ejemplo: Soy capaz de conseguir aquello que me proponga...

Cuando te atreves a salir de tu zona de confort, te vas acercando cada vez más a tus metas, tus objetivos y vas creciendo como persona. Te permite conocer cosas, personas, lugares.. que antes no conocías y puedes conseguir cambios muy favorecedores para ti.

Y si te asustan los grandes cambios, empieza como dice la filosofía kaizen, con un objetivo tan pequeño que sea imposible no hacerlo. “Cuanto más simple y sencillo mejor”.

Salir de tu zona de confort aumentará la confianza en ti mismo, favorece el crecimiento personal, aumenta tu creatividad, y te ayudará a adquirir nuevos hábitos de vida saludables...

Si deseas contactar conmigo puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte a conseguir tus objetivos.