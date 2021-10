Premio de poesía para los versos de ‘E o sol era ela’, de Medos Romero

Santiago. La escritora Medos Romero gana, con el poemario E o sol era ela, la XIX edición del Premio de Poesía Afundación, que la entidad convoca junto al Centro PEN de Galicia con el patrocinio de la Xunta de Galicia, a la que se presentaron en esta edición un total de 42 obras inéditas. El fallo del jurado, compuesto por los escritores Pablo Rubén Eyré, Concepción Prado Baña y Míriam Ferradán; Xabier Castro Martínez, escritor y secretario del jurado; y Luis González Tosar, presidente del Centro PEN de Galicia y presidente del jurado, tuvo lugar a las 18.15 h en la Sede Afundación Santiago de Compostela (rúa do Vilar, 19). En el acto estuvieron presentes, además de los miembros del jurado, Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, y Pedro Otero Espinar, director gerente de Afundación.

En el acta el jurado define dicho texto como “«un percorrido vital na procura de si mesma a través dun poemario épico-lírico que foxe da retórica e regresa á natureza non no sentido paisaxístico, senón a través da reflexión dunha voz feminina. Trátase dunha obra creada a partir do profundo dominio do ritmo e da contención que nos leva a finais abertos, sorprendentes e mesmo paradóxicos. Medos Romero consegue no seu libro Ser ao fin salvaxemente humana”, subrayan.

Por su parte, la coordinadora del área de Cultura de Afundación, Marité Cores, manifestó su convencimiento de que “chegar á decisión final non foi doado para o xurado, especialmente neste ano, cunha participación tan elevada: un total de corenta e dous orixinais”.

Y destacó que “esta concorrencia tan alta fálanos do gran valor literario das nas novas xeracións en Galicia e que, grazas a certames coma o Premio de Poesía, contan cun impulso que alente a súa dedicación á palabra escrita. Así, as persoas que nos fixeron chegar ás súas creacións quérolles transmitir o recoñecemento de Afundación polo intenso esforzo”. ECG