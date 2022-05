PSN presenta la Fundación del Médico Rural con el fin de visibilizar la profesión

Madrid. Previsión Sanitaria Nacional (PSN), la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega), la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y el Museo do Médico Rural de Maceda presentaron de manera oficial la Fundación Museo do Médico Rural. El acto tuvo lugar durante la Feira da Saúde celebrada en el marco del del II Encontro Mundial de Médicos Galegos, en la que se configuró una exposición formada por una selección de piezas pertenecientes al propio Museo, que acercó al público a la labor desarrollada por los facultativos que desempeñaron su trabajo lejos de las grandes ciudades.

La Fundación Museo do Médico Rural persigue dar el protagonismo que merece tanto a la figura como a la historia de los facultativos que han ejercido su profesión en el medio rural, con la complejidad, necesaria capacidad de adaptación, vocación y profesionalidad derivadas de la práctica de la Medicina y la labor asistencial en un contexto que no ofrece las condiciones más favorables para ello. En palabras de Miguel Carrero, presidente de PSN, “tenemos que poner nuestro granito de arena para conservar lo que en medicina es excelencia, y el médico rural ha sido y es excelencia”. “Son cosas que no se pueden perder de ninguna manera, tienen que perdurar por lo que significan y pueden significar en el futuro”.

Todos los promotores de la Fundación coincidieron en la importancia que a lo largo del tiempo, tuvieron estos profesionales encargados de ayudar a mantener la salud en el medio rural. En este sentido, Miguel Carrero realizó un repaso a la Historia de la asistencia médica, destacando el caso del Camino de Santiago y los centenares de hospitales surgidos en torno a las peregrinaciones. Asimismo, aludió a las numerosas cualidades del médico rural, que “hacen de su relación con el paciente el más humilde acto de humanidad”. Por su parte, el director y promotor del Museo, José Manuel Lage, destacó que “el médico era vecino, confesor, psicólogo, y estaba presente en todas las etapas de la vida de sus pacientes. Disponía de pocos medios técnicos, por eso el ojo clínico era su principal baza para solventar la mayoría de I patologías”. Redacción