Qué bonito es soñar, ¿y ganar...?

¿Qué regalan? Me preguntaba el lunes cuando fui a echar la Primitiva en Bertamiráns. Una buena cola de gente esperaba para entrar en el establecimiento, aunque también es cierto que con esto de las restricciones por la covid no podían estar más de dos personas dentro del local y eso podía desvirtuar mi percepción sobre el grupo que esperaba en la acera.

Cuando me tocó el turno lo entendí todo: había un bote en aquel momento de nada menos que 220 millones de euros para el sorteo del Euromillones, ahí es nada, ¡220 millones de euros!

¡Qué locura!

Así que sí, me gasté a mayores unos eurillos intentando camelarme a la diosa Fortuna. Pero ya supondrán que como conquistador valgo poco, porque aquí sigo, tan pobre como el pasado martes, y el miércoles, y jueves y viernes, días en los que también hubo sorteos de la Primitiva y el Euromillones y que esquivaron mis anhelos más profundos.

No crean, no soy el único decepcionado. Millones y millones de europeos apostamos todas nuestras ilusiones a un sueño con el que no cambiar solo nuestra vida, sino también de aquellos que nos rodean y algunos más.

Sí. Porque si me tocarán esos 220 millones de euros (36.604.920.000 millones de las antiguas pesetas) estoy convencido de que intentaría hacer feliz al mayor número de personas posible, y cuando digo número, me refiero a uno muy alto, no se, miles.

¿Porque para cuánto dan 220 millones de euros para una persona normal, como usted o como yo, sensatas, comedidas, solidarias?

Se imaginan cuántas cosas buenas se podrían hacer, cuántas sonrisas se podrían dibujar en caras que hoy conviven con la pena, la tristeza, carencias y angustias.

Y sí, yo también me daría mis caprichitos. Mejor dicho, mis caprichazos, porque con todo ese dineral se me ocurren mil y una cosas que hacer, que comprar, que disfrutar y aún así quedarían aún millones y millones de euros invertidos y pendientes de destino.

Claro, que si uno pierde la cabeza el quebranto puede ser traumático y comprender en un corto plazo de tiempo que la vida da una de cal y otra de arena y que los dineros, muchas veces, como vienen se van.

Así que lo primero que siempre pensé que haría sí me tocara un súper premio millonario en un sorteo sería contratar a un gestor y un abogado, personas que pusieran ese toque de sensatez que tan fácilmente puede perderse ante tal chorro de billetes.

Ven que felicidad puede proporcionar tan solo el soñar un rato, imaginarse durante unos minutos el futuro propio y el de nuestros seres queridos resuelto casi por siempre jamás.

Porque la auténtica dicha de disponer de una cuenta corriente con nueve cifras (quién querría entonces una de ahorro) creo que no es otra que la paz y tranquilidad que debe de proporcionar ese respaldo, olvidarse de las preocupaciones, cotidianas o no, y caminar con seguridad sobre un camino de rosas.

No sé, debe de ser increíble levantarse por la mañana, descorrer las cortinas y disfrutar del panorama que nos ofrece sin inquietud alguna en nuestra cabeza, el alma en paz, tranquila, sosegada; la cara con esa faz de sosiego, armonía y concordia.

¿Pero y el día a día de todos esos cuantos nos quedarán por vivir?

Seguro que la mayoría coincidimos en que nuestra existencia se sustentaría en el afán de conocer el mundo, más allá de donde podamos llegar a imaginar. Ir de aquí para allá, de norte a sur, de oeste a este.

Cuántos sitios de América del sur y del norte no he descubierto aún, cuánta Europa me queda por conocer, cómo me sorprenderá Asia o me asombrará África, qué maravillas me deparan Oriente Medio y Oceanía.

Pero tengo claro que el primer lugar al que viajaría sería al norte Escandinavia y maravillarme con una de esas auroras boreales que tan boquiabierto me dejan cuando las veo en los documentales televisivos.

Aunque tengo que confesarles que si empiezo a enumerarles los lugares del mundo a los que viajaría probablemente necesitaría un atlas de cientos de páginas con una animada descripción de las maravillas que en ellos seguro que encontraría.

Eso sí, soy una persona sencilla y jamás de los jamases olvidaré mi cervecitas, un delicioso plato de lentejas, unos exquisitos macarrones con tomate o un contundente caldo de grelos o navizas.

Y de vez en cuando ponerme el traje de faena y preparme un churrasquito de cerdo o ternera (tanto monta) con el que tanto disfrutamos en casa un domingo sí y otro también.

Eso sí, todo después de la sangría de Hacienda. ¡Ay!