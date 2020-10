Rober Bodegas, gag y copa canallita

Hallar un buen nombre artístico requiere arte. La palabra lo (pre)dice. Y para chistes de bar... Rober Bodegas es un buen principio para que el público salive una sonrisa al cruzarse con el cartel anunciador.

Nacido en Carballo el 23 de junio de 1982, su llegada probó que algo bueno iba a tener el verano del triste Mundial 82, que demostró que Naranjito era tan dulce como poco apto para correr la banda,

En esos años 80, Rober crece entre dos cadenas... de televisión.

“De pequeño recuerdo odiar los dibujos de La Aldea del Arce y a Calimero, y me gustaban Dartacán y As Tartarugas Mutantes, pero sobre todo las tiras de Hanna Barbera: Autos Locos, Hong Kong Phooey o Los Picapiedra, también las de Warner Bros, especialmente El Correcaminos. Pensándolo ahora, eran series con vocación más cómica. De pequeño, Son Goku me caía bien, luego de mayor ya se me hacía pesado, necesitando cuarenta capítulos para reunir la Fuerza Universal. Lo veía de vez en cuando, pero no fui muy fan. De Japón prefería a Arale o a Chicho Terremoto”, confiesa a EL CORREO Roberto Fernández Cancela.

Fue adolescente en esos años 90 donde latía en su pueblo el cine Rega con títulos que él recuperó en vídeo y tele, ese aparato doméstico hoy tan presente como el respeto en las redes sociales. España en 2005 tenía 7.000 videoclubes, según la Asociación del Sector Videográfico.

“Estoy marcado por las películas de Jim Abrahams y Jerry y David Zucker (Top Secret, Aterriza Como Puedas, Agárralo como Puedas, Hot Shots)... no firman los tres todas pero siempre hay alguno implicado”.

Festivo, festivalero, risueño, jaranero a ritmo diesel pero pertinaz, el juvenil Roberto se trasladó hasta A Coruña para estudiar Arquitectura. Lo suyo eran las formas, estaba claro, unas veces perderlas (pregunten a los gitanos; eso sí, le honró disculparse y debatir) y otras ganarlas.

Al inicio de este siglo donde el éxito de El Club de la comedia (arrancó 1999 en Canal Plus) hizo habitual que alguien más o menos locuaz, contase chistes de pie en un bar, bebiera gratis y cobrase (algo) mientras los parroquianos mirábamos si el humor prendía la lumbre de la risa. Igual que en las noches coruñesas, en las de Cuenca o Albacete, bullía la nueva generación de cómicos.

“Empecé a hacer monólogos de forma aficionada en 2002 y en 2003 ya estaba actuando por locales y sacándome un sueldecillo. Aunque por entonces lo veía como algo temporal mientras estudiaba”.

En esa época, España se llenaba de obras públicas desfasadas con algún comisionista relamiéndose los bigotes y como si intuyéramos que iban a llegar años de poca broma, brotó el ansia por contratar monologuistas. En 2002, tras ganar El Rey de la Comedia (TVE), entró como guionista y colaborador en Sé Lo Que Hicisteis... (La Sexta).

“La primera vez que aparecí estaba bastante acojonado. Iba a estar en un plató con gente a la que llevaba años admirando y no me sentía a la altura. No me sentía un impostor pero pensaba, ¿en serio no hay nadie más apropiado? Además, se suponía que ensayaríamos pues yo nunca había trabajado con pronter pero al final no hubo tiempo y el entonces director dijo: ‘Ya aprenderás, no te preocupes...’ , y hay que reconocer que tuvo paciencia. En ese 2008 el programa todavía era muy minoritario y no había presiones de audiencia ni las redes sociales para ponerte a parir en directo”.

Muchachada Nui, estrenado en La 2 (2007) y La Hora Chanante, su semilla en Paramount Comedy (2002), fueron su gran referente. “Es lo que más ha influido en los últimos años en la comedia española. Y La Resistencia (Movistar), queda feo decirlo porque soy colaborador, se recordará muchos años...”.

Desde 2008, Rober son dos, Bodegas y Alberto Casado, que hace bueno su apellido en el matrimonio cómico de Pantomima Full, retomando la tradición ibérica del dúo hilarante, desde Tip y Coll a Faemino y Cansado pero ellos en versión Festival de Benicassim, más con katxi que con vaso o copa, dominando el sketch nacido para las redes sociales, mar de humor corto (de tiempo, y a veces de intelecto) y de gag canallita.

Ya sea en sofá compartido o espatarrado, tiene series favoritas.

“De hoy me gustan The Office, Vice Principals, The Conchords y Curb Your Enthusiasm: De ayer: Camera Café, Los Simpson, 7 Vidas, Friends y Padre de Familia”.

Hijo de la tele pública, habita un mundo de nuevo mando.

“En el de la televisión en abierto no noto una gran evolución, en la de pago sí se pueden ver cosas más arriesgadas. El humor en la tele evoluciona en la medida que lo hacen los cómicos, que son al final quienes hacen los programas”.

Acabamos. Hola, somos de TVE, le llamamos para encargarle un especial de Navidad, ¿a qué cuatro famosos quiere? Bodegas: “Alberto Casado tendría que estar, aunque no sea muy famoso, me juego la amistad. Y luego: Brad Pitt, Beyoncé y Messi. Por malo que fuese, sería el especial más visto de la historia”.