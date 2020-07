Saen á luz as xoias do ‘novo’ Sobrado dos Monxes tras os traballos de restauración

Santiago. Na recuperación deste monumento realizouse un estudo exhaustivo das diferentes fontes bibliográficas e arquivísticas dispoñibles para poder actuar.

Esta investigación permitiu a identificación de todos aqueles elementos arquitectónicos “auténticos” dun edificio en estado de abandono e ruína tras as vicisitudes históricas entre a desamortización de Mendizábal (1836) e as reconstrucións acometidas por Francisco Pons-Sorolla a partir do 1956.

Estas primeiras intervencións de gran calado son a causa principal de gran parte da patoloxía, aínda que deben ser entendidas e xustificadas polo contexto histórico.

A reconstrución de Pons-Sorolla introduciu extensivamente estruturas armadas de cerámica e formigón que provocaron severas incompatibilidades físicas, químicas e mecánicas entre materiais novos e existentes, ademais de graves conflitos xeométricos e estruturais.

Identificáronse todas as filtracións mediante o estudo da humidade superficial dos muros grazas a unha cámara termográfica que certifica o deficiente funcionamento da cuberta. Intervencións posteriores non puideron máis que tratar de solucionar o problema sen abordar a súa causa.

O proxecto define unha actuación para resolver as patoloxías máis urxentes do conxunto e poñer en valor aqueles espazos de acceso e uso público.

O proxecto acometido pola Xunta permitiu incrementar o coñecemento histórico, artístico, arqueolóxico e técnico arredor de Sobrado dos Monxes que se describen especificamente para fachadas e cubertas.

Por exemplo, apareceron novos elementos construtivos descoñecidos e constátase policromía tanto de muros como de elementos escultóricos.

Ademais a restauración das cubertas sacou á luz barroteiros de apoio das vigas orixinais, ménsulas, cornixas, canalóns de pedra e gárgolas. Todos os datos aportados foron facilitados polo arquitecto Ignacio López de Rego.

Durante os traballos na fachada e a cuberta descubriuse que a capela de San Xoán era maior e o seu pavimento orixinal estaba situado por encima da banqueta de cimentación existente no seu interior; tamén constatouse que as torres, vistas desde a fachada, aparentaban ser moito máis estilizadas ao non existir o paramento que as une actualmente co frontón curvo a partir da primeira cornixa. Sendo así as torres exentas desde a cornixa sita baixo os corpos de campás., e que durante as escavacións arqueolóxicas apareceron restos dunha beirarrúa perimetral arredor da igrexa e das súas capelas.