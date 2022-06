Salud capilar: ¡la importancia que tiene actuar a tiempo!

La alopecia masculina es más frecuente que la femenina, no obstante, la pérdida de cabello afecta tanto a hombres como a mujeres. Las causas son diversas: factores genéticos, estrés emocional, mala alimentación o, incluso, podría ser parte de la sintomatología de alguna enfermedad o un efecto secundario del tratamiento de la misma. Con el fin de saber cómo puede ayudarnos la medicina estética a la hora de prevenir o solventar problemas relativos a la salud capilar, hablamos con Yolanda Albelda, Directora de la clínica Yolanda Albelda, en Santiago de Compostela.

¿Hasta qué punto se trata de un problema común?

Según la Academia Española de Dermatología (AEDV) el 90% de los hombres mayores de 21 años tiene “entradas” en mayor o menor medida, y en el caso femenino, un 30% de entre 40 y 60 años sufre este problema. Se considera que el estilo de vida actual es uno de los principales motivos de que cada vez más personas sufran caída de cabello, por lo que es uno de los primeros motivos de consulta en medicina estética y en dermatología, para ambos sexos.

¿Cuándo debemos consultar a un especialista?

Aunque pueda considerarse como una afección benigna, puede causar una profunda angustia psicológica a quien la padece, por ello, cuanto antes pidamos consejo a un profesional y tratemos esta patología, antes conseguiremos minimizar los daños y evitar que la pérdida de cabello sea irreversible. El perder de media entre 25 y 60 cabellos al día es completamente normal, siendo el resultado de un mecanismo fisiológico natural a través del cual el cuero cabelludo expulsa diariamente una pequeña cantidad de cabellos, los que se encuentran en la denominada fase telógena, que serán reemplazados por los nuevos cabellos que se encuentran en fase anágena o de crecimiento. Es lo que se conoce como “el ciclo capilar”. Sin embargo, cuando la pérdida de cabello es más severa y se produce de forma consecutiva durante un período de al menos 3 meses es imprescindible pedir consejo a un médico especialista.

¿Qué tratamientos son los

más eficaces a hora de combatir

la pérdida de cabello?

A la hora de establecer los tratamientos médico estéticos más adecuados, es imprescindible realizar un diagnóstico personalizado del paciente que incluirá una historia clínica detallada y una analítica específica, mediante las cuales estableceremos las mejores opciones para mantener la buena salud del cuero cabelludo y del folículo piloso, fortaleciéndolo y evitando consecuencias mayores.

En ocasiones podemos estar ante una alopecia definitiva, donde poco podemos hacer desde el punto de vista médico- estético. No obstante, cuando se trata de una alopecia ocasional el diagnóstico y tratamiento precoces pueden evitar que los daños sean irreversibles.

>■ Carboxiterapia: mediante la aplicación de pequeñas microinyecciones de dióxido de Carbono (CO2) de forma subcutánea, se aumenta la microcirculación, lo cual genera un efecto vasodilatador que estimula la regeneración del cabello. Es un tratamiento muy eficaz para el fortalecimiento capilar.

>■ Plasma enriquecido en plaquetas (PRP): mediante la microinyección de los factores de crecimiento del plasma enriquecido en plaquetas obtenido del propio paciente, tras un proceso de centrifugación, estimulamos la regeneración celular aumentando la formación de nuevos vasos sanguíneos y la microcirculación, fortaleciendo y nutriendo os folículos pilosos debilitados o trasplantados.

● >■ Mesoterapia Capilar: mediante la aplicación de múltiples microinyecciones podemos hidratar y nutrir nutrir el cuero cabelludo, devolviéndole los nutrientes que ha perdido con el paso del tiempo.

>■ ● Microneedling: mediante un dispositivo mecánico que dispone de un cabezal con microagujas, se consigue crear unos microcanales a través de los cuales se pueden aplicar tópicamente diferentes principios activos, fortaleciendo y nutriendo desde la base el folículo piloso.

>■ ● Radiofrecuencia Médica Monopolar Indiba: es un sistema que genera un campo electromagnético, produciendo un aumento de la temperatura interna de los tejidos.

Esta activación celular genera diferentes efectos biológicos a nivel capilar: favorece la circulación sanguínea local, incrementa el riego y mejora el aporte de oxígeno al folículo piloso.

●>■ Terapia Fotodinámica Most LED´s: consiste en la emisión de una luz visible de baja potencia a través de una lámpara de LED´s y del poder de actuación de los colores sobre las células, de manera que el color rojo produce una bioestimulación de las capas más profundas del cuero cabelludo, mejorando la inflamación y favoreciendo el crecimiento del cabello.

>■ ● Keravive, de Hydrafacial: se trata de nuestra incorporación más reciente para la salud capilar. Consiste en una limpieza del cuero cabelludo en profundidad que, además de eliminar células muertas, suciedad y exceso de sebo, logra activar la circulación y, por tanto, estimular y revitalizar los folículos pilosos. Se puede combinar con cualquiera de los tratamientos anteriores para potenciar su efecto.

¿Realizar alguno de estos tratamientos es garantía de una buena salud capilar?

La Medicina Estética y los diferentes tratamientos que desde ella se nos ofrecen son herramientas muy eficaces a la hora de fortalecer el folículo y conseguir un cabello más saludable, no obstante, a veces no son suficientes para obtener un resultado 100% satisfactorio. Dependiendo de la genética y la salud del paciente, puede ser necesario recurrir en primera instancia a un tratamiento farmacológico para atacar la raíz del problema; estos tratamientos serán excelentes complementos para lograr un buen resultado. Asimismo, cabe señalar que, cuando no existe folículo pilosebáceo, la única solución es recurrir a injertos capilares. En estos casos, la eficacia de los injertos estará condicionada en gran medida por los tratamientos de Medicina Estética que el especialista recomiende en función de las particularidades de cada caso.

Como conclusión, la Medicina Estética nos ofrece herramientas altamente efectivas para mejorar los problemas de salud capilar, pero ha de estudiarse detenidamente cada caso para poder combatir la raíz del problema de manera efectiva y lograr un resultado satisfactorio. remitido