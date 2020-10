Sánchez Izquierdo: “Eu non me vexo esgotado, todo o contrario”

O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, mostrou a súa disposición para continuar no cargo mentres o Parlamento de Galicia non se expoña a súa substitución nun debido a que ocupa desde o ano 2009.

“Eu non me vexo esgotado, senón todo o contrario”, respondeu Sánchez Izquierdo na súa comparecencia ante a Cámara na comisión de control sobre o ente público, onde a deputada do BNG Olalla Rodil puxo en cuestión a continuidade do director do ente público, “perpetuado no cargo” a través dun “ subterfugio legal” como, di, é a lei de acompañamento aos orzamentos.

“Se vostede veme esgotado, dele saída a buscar un novo director”, apuntou Sánchez Izquierdo, que defendeu que o “importante son os feitos” como a posta en marcha de “un plan de accións e actuacións” para o ente público para os próximos meses.

“vai pelexar”. “Por eses novos escenarios vai pelexar a dirección”, engadiu despois de asegurar, en resposta ás críticas lanzadas polos grupos da oposición (PSdeG e BNG), que a Lei de medios está “moi cumprida” e que os “dous ou tres puntos craves” que non son achacables á dirección do ente.

Sánchez Izquierdo compareceu este xoves ante a comisión de control da CRTVG para debullar a memoria do ano 2019, da que destacou que “o 96 %” dos contidos emitidos “foron de orixe galega”.

Deste xeito, segundo os datos ofrecidos polo director de rádioa televisión pública, a produción propia ocupou o 50,6 % da grella da TVG e a segunda canle (G2), mentres que a produción propia externa foi do 45,95 % e a allea, do 4,35 %, informa Europa Press.

Outro dos aspectos que puxo sobre a mesa foi a contribución á “internacionalización” do audiovisual galego e o seu “posicionamento” nas plataformas de contidos baixo demanda e o panorama cinematográfico, con especial relevancia no éxito alcanzado pola película O que arde, a película en galego máis taquillera da historia e que figura como preseleccionada para representar o cinema español nos Óscar.

Como exemplo diso, sinalou que a serie O sabor das margaridas figurou entre as 10 series de fala non inglesa máis vistas da plataforma de televisión Netflix.

Así mesmo, Sánchez Izquierdo tamén se detivo no proceso de “renovación dixital” emprendido no ente público ao longo dos últimos anos e que viviu en 2019 “un punto de inflexión” coa creación do servizo ‘G24.gal.

Así, aumentaron entre un seis e un nove por cento as visitas á páxina web da CRTVG, que xa se realizan unha de cada catro veces desde as redes sociais e en dispositivos móbiles, señalou no Parlamento autonómico.

Todo este proceso de “adaptación” dos profesionais e de “tensións” que soportou a “estrutura tecnolóxica”, permitiu, segundo Sánchez Izquierdo, que o ente público “dese resposta” ás necesidades informativas dos galegos durante os primeiros meses da pandemia.