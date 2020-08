Se me va agosto sin salitre en la piel ni olor a ‘after sun’

Pues nada, un par de conciertos más, una vueltita en barco, tres cañas en un jardín con encanto, un cóctel en el chiringuito de turno, la partida de golf semanal que no falte y allá que se nos va el descafeinado agosto, para el que este año no hay ni siquiera cena de despedida como broche de oro, que no están los tiempos como para juntarse mucho. Ni poco, en realidad, tal y como se están poniendo las cosas.

Yo no sé si al resto de los mortales les ha pasado como a mí, y encaran septiembre como si no hubiesen vivido el verano. Y conste que iba a decir la vuelta al cole, pero casi que lo dejo de lado por no hurgar en la herida y generar debate. El caso es que empieza el curso, y a mí me ha faltado todo lo que yo asocio a las vacaciones: que te den las tantas en una terraza con amigos sin ni siquiera haber quedado; las comidas, cenas y recenas a desahora, los aperitivos que se alargan tanto que a poco que los dejes ir se juntan a las meriendas; empezar el periódico por la sopa de letras mientras desayunas, y como bien dice Marta Soliño (o Male Di Miele) en sus placeres de verano, la sal en la piel.

No he cumplido ninguna de las premisas, ni las mías ni las de la escritora viguesa, autora del libro Reinventarse un domingo, que apunta también entre su colección de placeres estivales leer con el mar de fondo, la sudadera en la playa a última hora, y el olor del After Sun. Me las suscribo todas, y le añadiría comprobar la marca del bikini y las pulseras de hilo en la ducha y vivir en chanclas medio descalza. Pues eso, lo dicho, que yo no he vivido el verano y como sigamos así, cambiaré de estación sin haberlo hecho.

LO QUE SÍ ESPERO PODER HACER EN BREVE ES VIAJAR, el proyecto más deseado por los gallegos en esta nueva normalidad, según datos de Cofidis, que realizó el primer estudio post-confinamiento para valorar los proyectos e ilusiones de los españoles en su vuelta a la vida tras el covid-19. Al parecer, el 53% de los gallegos encuestados sitúa viajar como el principal plan a cumplir, y entre ellos yo, que igual tengo tantas ganas que hasta puede que suba la media y todo. En segundo lugar, un 25% asegura que quiere darse un capricho, que con lo que llevamos, digo yo, más de uno pensará que bien nos lo merecemos, y en tercer lugar, un 23%, desea redecorar y/o cambiar los muebles de su casa.

Reconozco que nunca dejará de sorprenderme el ser humano en sus respuestas. Atención a la lista de deseos que tiene la gente tras meses confinados y envueltos en una pandemia. Ir a un concierto (17%), hacer algún tratamiento relacionado con el cuidado personal o estético (15,5%), tener un gadget o dispositivo electrónico (15%), comprarse algún artículo de moda (15%), tener algún tipo de electrodoméstico concreto (14%), cambiar el coche por uno nuevo (10%), comprar una casa (9,5%), tener un huerto (7%), cambiar el coche por uno de segunda mano (4%), comprar algún tipo de equipamiento deportivo (4%), comprar una segunda residencia (3%) comprar algún artículo de joyería (3%) y comprar una moto (2%).

Buenoooooooo. De verdad, que ya no sé ni por dónde empezar a comentar esto, pero me da a mí que con menos material que esto algún sociólogo se puede hacer media tesis doctoral. La otra media, seguro, con los que respondieron que la ilusión de su vida post confinamiento era comprar una joya, y si andan atascados, que me llamen, que ya le escribo yo tres cuartos y pico..

SOBRE ESO Y SOBRE WAITAL, LA APP PARA COMPRAR lo que aparezca en una película, y que está desarrollando Jose Antonio García Pamplona, estudiante de la Universitat Oberta de Catalunya, de quien soy admiradora desde ya. Y es que, ¿quién no ha querido alguna vez hacerse con algo de lo que está viendo en la gran pantalla? Aquel vestido de la protagonista, las gafas de sol del secundario, la comida del restaurante donde tienen su primera cita o una habitación en el hotel en el que se han citado. Pues en unos meses y smartphone en mano, ya será posible gracias a esta nueva app.

Ni qué decir tiene que tengo ya apuntadas unas cuantas pelis en mente para hacerme un shopping desde el sofá en toda regla.

Y PARA COSAS SORPRENDENTES QUE ENCUENTRO ONLINE, el nuevo cubre ojos, nariz y boca reutilizable Ranblf, con una carcasa de polietileno de alta densidad. Una especie de gafas con pantallapara cubrir la cara que sirve para evitar tocártela y como protección ante el virus. Al menos, así reza su publicidad, que lo recomienda para su uso cotidiano, correr y montar en bici.

No sé exactamente si me sorprende más el artilugio en sí o lo rápido que va el universo mascarilla, que ha sido aparecer en nuestras vidas, y surgir mil y un diseños, acompañados de todo lo que pueda tener que ver con ellas, fundas para guardarlas con tropecientos sistemas diferentes, varios modelos de cadenas y cordones para los que quieren colgárselas, y por supuesto, líquidos para que las gafas no se empañen llevándola puesta, que supongo yo que el truco de la patata o del jabón ya está pasando a mejor vida.

ACABO YA POR HOY SIGUIENDO CON LAS REDES SOCIALES , y recomendando un par cuentas, al gusto del consumidor. Para amantes de los libros, Lorena Bembibre y su @loenlasnubes; para los melómanos la de Tito Lesende, del que también recomendaría su último libro, y para reírse, sin duda, la de Santiago Segura por su hija Sirena, que a mí al menos, no solo me arranca sonrisas, sino que me reconcilia con el mundo. Más como ella, por favor.