Sentido común para disfrutar de la agenda veraniega

A punto de cambiar la hoja del calendario, diré que julio ha sido un mes bien raro. Bueno, como está siendo este año en general, el más extraño de la historia que nos ha tocado vivir a los que no hemos pasado guerras ni hambrunas. Una primavera vacía, de recluimiento, de casa, de ausencias; como si la vida se quedase suspendida en un stand by sin fecha de reinicio, y con un verano por delante que parecía que no iba a existir, como si nadie supiese cómo abordarlo y estuviese abocado al fracaso.

Pero sin embargo, aquí estamos, reencontrándonos, llenando terrazas, yendo a la playa, volviendo a los conciertos y al teatro, y celebrando, aunque sea con mascarilla, mucho gel hidroalcohólico y a dos metros de distancia, porque aunque nada es igual, por momentos parece que en el fondo tampoco ha cambiado tanto.

Porque no hemos vuelto a nuestra vida normal, la que teníamos antes, la de la cercanía, con besos y abrazos a cara descubierta, pero aunque sea con otras reglas y en otras condiciones, podemos hacer muchas de las cosas que hacíamos. Y más que serían, si de verdad fuésemos capaces de aplicar sentido común, respeto y responsabilidad, tres rasgos que visto lo visto en los últimos tiempos, escasean en la sociedad.

En cualquier caso, ahí está agosto a la vuelta de la esquina lleno de propuestas festivas. No hay verbenas, pero hay pasacalles y charangas. No hay festivales pero hay conciertos en pequeño y mediano formato. No hay grandes producciones escénicas, pero hay microteatro y monólogos. E incluso hay quienes se resisten a dejar pasar la vez de las grandes fiestas y se reinventan, como el desembarco vikingo, este año tirando de nuevas tecnologías.

Se acaba un mes y empieza otro con las agendas llenas de citas lúdicas y culturales que a mi entender, aprueban y con nota, dada la difícil época que nos ha tocado vivir. Hoy mismo, en mi dietario toca Presumido en A Coruña, actúa Pablo Meixe en Caldas de Reis, ofrece un concierto la Real Filharmonía de Galicia en la praza da Quintana y cocina el chef con Estrella Michelín Rafa Centeno en el hotel Oca Puerta del Camino.

YO HE DECIDIDO APUNTARME EN PANDILLA AL ‘SHOWCOOKING’ DEL COCINERO DEL GRUPO NOVE, que cambiará por una noche los fogones del Maruja Limón de la ciudad olívica por los del hotel compostelano para preparar un tomate marinado con queso de O Cebreiro y maíz tostado y ostra con ceviche de calabacín. A su lado, Miguel Sande, jefe de cocina del establecimiento anfitrión, que hará lo propio con una selección de platos acompañados con Alhambra Reserva 1925, mientras suena la música de Dani Barreiro.

Y ES QUE ESTOY MUY ‘FOODIE’ ESTE MES, con momentos gastronómicos difíciles de superar, como la degustación de los nuevos platos elaborados por Kike Piñeiro y Eloy Cancela para su carta de A Horta do Obradoiro, uno de mis rincones favoritos de la ciudad, o el nuevo menú flexiteriano que probé ayer en La Postre coruñesa, y que recomiendo encarecidamente para pandillas con gustos culinarios diferentes.

Y es que ahora que lo pienso, creo que este es un verano perfecto para darse a la gastronomía fuera de casa; para ir a conocer restaurantes nuevos o volver a los de siempre que nos gustan, y disfrutar de un buen momento en buena compañía, incluso dejando aparcada por un rato la mascarilla, incompatible con la actividad mandibular hasta la sobremesa. Y ya de paso, apoyando al sector de la hostelería. Hagamos este plan y todos los que se nos ocurran, pero hagámoslos con responsabilidad.