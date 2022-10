“Sería duro y profundamente doloroso visitar a don Juan Carlos en el exilio ”

Lleva más de sesenta años como periodista y continúa trabajando diez horas diarias sin ordenador ni teléfono móvil, ¿cómo lo hace?

Hablando mucho, lo peor de este oficio nuestro es buscar la noticia. Es lo que a uno le agota. Tengo tres colaboraciones semanales, lo cual es un drama. Pero mi “background” me ayuda mucho a salir adelante.

Acaba de publicar “Alto y claro: los secretos que nunca he contado”, ¿sigue fiel a su lema de valer más por lo que calla que por lo que cuenta?

Sí, si yo contara todo lo que callo podía escribir otros cuarenta libros (risas). He sido objeto de muchas confidencias, pero soy leal. Esos secretos me los guardaré lo que me quede de vida. Tengo un archivo muy importante y le he dicho a Carmen, mi mujer, que el día que me muera lo queme todo.

¿Y ella qué le dice?

No sé todavía si me hará caso. Ella dice que lo destruya yo.

¿Hay inflación de república en España?

La monarquía está en el momento más bajo. El exilio de don Juan Carlos ha perjudicado mucho a la institución. Yo no soy republicano, tampoco soy monárquico, era juancarlista. Pero te voy a decir una cosa: entre una república presidida por ese miserable que se llama Pedro Sánchez y una monarquía de ese pobre hombre, llamado Felipe, me quedo con la monarquía. España era un país juancarlista por lo bien que lo hizo don Juan Carlos durante 40 años. Ha sido el mejor rey que ha habido en la historia de España. Luego lo estropeó por los problemas personales.

Alfonso X el Sabio decía: “Los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores”, ¿a quién podía aplicarse?

Un rey no puede tener amigos y don Juan Carlos los ha tenido peligrosos y malos consejeros. Él es un hombre extravertido y, a veces, ha confiado demasiado en personas que le han traicionado. Las mujeres despechadas son muy peligrosas, solo hay que ver el caso de Corinna. La vida de un rey debe ser digna.

¿Se puede poner nombre y apellidos a la persona que exigió la marcha de don Juan Carlos a Abu Dabi?

Me imagino que Sánchez y la propia familia presionaron a Felipe para que viera que don Juan Carlos estaba dañando a la institución. Además, la prensa española es tan cortesana que dice que don Juan Carlos se fue voluntariamente. ¡No! El jefe de la Casa de su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín, llamó a don Juan Carlos delante de su hijo Felipe para decirle: “De parte de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tenéis que abandonar esta casa y este país”. Pero no se puede echar a un hombre de su casa ni del país. Lo dice el artículo 19 de la Constitución. Han violentado el artículo en ambas direcciones. Tampoco advirtieron al rey que, según el Código Civil, nadie puede aceptar ni rechazar una herencia en vida de la persona, ¿para qué tiene asesores?

¿Sería un escándalo que don Juan Carlos muriera en el exilio?

¡Sería terrible! Para todos y para Felipe el primero. Si se muere en el exilio hay que traer el cadáver y darle un entierro de jefe de Estado. No está allí voluntariamente. La famosa carta que se hizo pública hace unos meses en la que don Juan Carlos reconoce que estará en Abu Dabi para no dañar la institución, la escribieron entre la Moncloa y la Zarzuela. Además, cuando el rey visitó Sanxenxo le montaron una encerrona en el despacho. Mis fuentes me han dicho que se oyó a Felipe decirle a su padre: “No te hablo como hijo, sino como jefe del Estado”. Y don Juan Carlos le respondió: “Tenme todo el respeto que soy tu padre”. Fueron cuatro horas en las que decidieron que no volviera. Yo pienso que no volverá nunca.

¿A un rey solo debe jubilarle la muerte?

Un rey no tiene que abdicar. Se lo dijo la reina Isabel II a don Juan Carlos: “Juanito nunca abdiques”.

Relata que pasó junto al conde de Barcelona, don Juan de Borbón, las últimas horas de su exilio en Estoril antes de volver a España. Satisfaga mi curiosidad, ¿las pasaría junto a don Juan Carlos en Abu Dabi?

(Piensa) No me gustaría ver a don Juan Carlos en el exilio, sería profundamente doloroso. Sé que está en un sitio donde, con cincuenta grados a la sombra, a veces, estallan los cristales de las ventanas, además no puede salir, está enfermo, tiene 85 años.....

¿Qué hay de cierto en la soledad que rodea al rey Felipe VI?

Lleva mucha razón tu pregunta, es un hombre que se siente solo porque Letizia va a su bola. Felipe es una buena persona sin esfuerzo, pero un pobre hombre. No tiene corte, quiere hacerlo bien, pero está en brazos de Sánchez que es el que manda en este país y en la familia real.

Como hombre de corbata, ¿qué hacemos con la recomendación del presidente Sánchez?

¡No hacer ni puñetero caso! Siempre he llevado corbata y salgo todas las mañanas del baño con ella puesta. El cordón umbilical que me unía a mi madre era una corbata. Yo no pienso quitármela. Quiero que el día que me entierren, me entierren con corbata.

Usted ha calificado a Pedro Sánchez como el peor presidente de la historia.

¡Es que lo es! El presidente es un histriónico y un dictador. Está rodeado de gente incompetente, no tiene ni siquiera un ministro o una ministra que valgan nada. Esperemos que la reelección no se produzca en un año. Es capaz de ganar, en el PP no tengo mucha confianza tampoco. España se ha convertido en un país muy vulgar.

¿No hay esperanza con Núñez Feijóo en la Moncloa?

(Suspira) Estoy esperando un gesto en Feijóo. Él es muy conciliador. Démosle un margen de confianza.

¿Verá la serie documental de Pedro Sánchez?

No, no me apetece nada.

Apunta en su libro que Sonsoles Espinosa [la esposa del expresidente Zapatero] gastó 271.000 euros en reformar La Mareta.

A tal presidente, tal consorte. Es decir, son exactamente iguales. La primera dama es la reina. La esposa del presidente no tiene, en el protocolo, ni un lugar designado ni una función. La Mareta era la única propiedad privada de la familia real española porque se la regaló el rey Huséin I de Jordania. Son los únicos reyes de Europa que no tienen propiedades. Fue decisión de doña Sofía dejárselo a Patrimonio Nacional. Y ahora, se lo ha apoderado Sánchez quien lo utiliza como si fuese una propiedad de presidencia de Gobierno y no lo es.

¿Hubiese sido conveniente que Patrimonio Nacional ofreciera una casa a don Juan Carlos?

Sí, tenía derecho a ello. Pero la Zarzuela ha sido su casa desde que se casó en el año 1962. Fíjate cómo ha cambiado el país: cuando Juan Carlos viene a España con diez años, los duques de Montellano, los padres del marqués de Cubas, tenían el mejor palacio que había en Madrid, en el paseo de la Castellana, y se lo ceden a ese niño y se marchan ellos a un piso. En cambio, hoy no ha habido un solo aristócrata que le haya cedido a don Juan Carlos un sitio para vivir.

En su opinión, ¿cuál es el motivo?

Porque España es un país miserable y desagradecido.

Por último, ¿cuál es el precio de Jaime Peñafiel?

Yo no tengo precio. No es que valga mucho, pero no estoy en venta. Nadie ha podido comprarme. Ni física ni sentimentalmente.