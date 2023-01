Shakira y Bizarrap dejan salpicado a Gerard Piqué con su canción

Madrid. La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, afirmó ayer jueves que la nueva canción de Shakira es “un temazo”, pero la única parte que no le gustó es en la que compara unas mujeres frente a otras, “como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda”.

En declaraciones a Cuatro, Alegría se declaró fan de la cantante colombiana y vaticinó que el nuevo trabajo de la ex de Gerard Piqué “seguramente lo tendremos de número 1 durante muchas semanas”.

Sin embargo, puntualizó, “sí hay una parte de la canción que no me ha gustado y es eso de compararnos unas mujeres frente a otras como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda. Es la única parte que no me ha terminado de convencer, no me ha gustado”.

Concluyó en tono de broma que ella prefiere los relojes Casio a los Rolex, en alusión a una de las estrofas de la canción en la que Shakira hace comparaciones entre ella y la nueva pareja de Piqué.

Más de 25 millones de visualizaciones en Youtube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales convirtieron en viral la colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a Gerard Piqué. Redac.