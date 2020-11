¿Te pones en los zapatos del otro?

quizá en alguna ocasión has sentido que la persona que tienes enfrente no te escucha, no te comprende ni te apoya emocionalmente. Esto ocurre porque existe una falta de empatía entre ambos.

¿Qué es la empatía?

Empatía viene del término griego empatheia, que significa sentir dentro. Es la capacidad que nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender sus emociones y sentir como se siente. Es una habilidad esencial para tener una vida plena.

En la década de los noventa, el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti y su equipo descubrieron las neuronas espejo y su relación con los comportamientos empáticos. Estas neuronas establecen un puente entre el cerebro de ambas personas, situándolas en la misma longitud de onda, lo que permite que uno empatice con el otro.

La empatía es un valor positivo que permite las relaciones con los demás con mayor facilidad. Además, la empatía saludable requiere un punto medio, ni ausencia de empatía ni identificación 100 % con las emociones de los demás.

¿A qué se debe que unas personas sean mucho más empáticas que otras?

La empatía es una capacidad innata de todos los mamíferos para la que estamos predispuestos genéticamente, pero que requiere de aprendizaje.

En los primeros días de vida, las caricias, los mimos, la ternura, las miradas, el tono de voz... todo ello enriquece las relaciones entre los protagonistas. Los cuidados maternales adecuados van a estimular el apego afectivo que dará más tarde origen a la empatía.

Los niños pequeños no son capaces de mostrar empatía porque hasta los tres o cuatro años se encuentran en la fase egocéntrica, que no les permite atender nada más que sus necesidades para sobrevivir.

Los niños pequeños aprenden a desarrollar su empatía a través de juegos y dándoles ejemplo.

La comunicación empática es beneficiosa en todos los ámbitos del ser humano, desde la familia, la escuela, lugar de trabajo e incluso es imprescindible para fomentar la salud.

¿Cómo puedes mejorar tu capacidad de empatía?

1. Practicando la escucha activa con la intención de entender al otro

2. Entendiendo tus propias emociones, entenderás las de los demás

3. Respetando su manera de ver las cosas. Son todas válidas y respetables.

4. Muestra interés y cercanía por la otra persona

5. Atiende a las señales no verbales

6. Pon el foco en comprender al otro y no lo juzgues

7. Evita relativizar el problema. Lo relevante es si es importante para el otro

8. Eliminar prejuicios

9. Evita dar consejos si no te los piden

Si quieres contarme que te preocupa escríbeme a:

consulta@otiliaquireza.com