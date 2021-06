Teatro nas aulas co Premio Edebé Xuvenil

Pablo Gutiérrez (Huelva, 1978) mereceu o último Premio Edebé de Literatura Xuvenil por A Síndrome de Bergerac. Unha comedia heroica, publicada por Rodeira na colección “Periscopio” dirixida, segundo á editorial, á mocidade, aínda que chega a calquera público lector.

Esta comedia heroica, como se subtitula, é unha homenaxe á necesidade do teatro na vida, xa que o teatro, como dixo Federico García Lorca, é un bo barómetro da sociedade. Nela tamén se homenaxea o esforzo e implicación dun grupo de rapazada dun instituto que, removida por unha profesora, consegue, coa complicidade e implicación do profesorado e outros membros do centro, realizar unha obra dramática a partir dun nariz, xa mitolóxico, como se anuncia no paratexto titular. Unha voz narrativa potente relata as peripecias dos actores-protagonistas e consegue mostrar moitas das súas inquedanzas, como o farán as persoas que lean a obra.

