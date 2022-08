‘The Invitation’, una historia gótica de vampiros llevada a la actualidad

Una mujer afroamericana en busca de sus raíces, una sanguinaria familia aristócrata de vampiros y un potente juego de seducción son los principales alicientes de The Invitation, la última apuesta de Sony Pictures en los géneros de suspense y terror que se estrena este fin de semana. Una película dirigida por la australiana Jessica M. Thompson (The Light of the Moon), que tendrá la difícil tarea de salir bien parada ante la inevitable comparación con The Invitation’(2015), el filme homónimo de Karyn Kusama, que consiguió una gran aceptación entre los seguidores más apasionados de la fusión entre “thriller” y terror.

“Se trata de un ‘thriller’ gótico, y esto es lo que lo hace diferente, pero tiene mucho de película de terror que se cocina a fuego lento”, reconoció Thompson. Para tratar de cumplir con las expectativas, la cinta de Thompson cuenta en su reparto con dos de los actores británicos con mayor proyección actualmente: Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) y Thomas Doherty (Gossip Girl).

Emmanuel interpreta a Evie, una joven que vive en Nueva York y que, tras el fallecimiento de su madre y sin más parientes conocidos, decide someterse a una prueba de ADN que le lleva hasta un familiar de clase adinerada.

‘Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda’. A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

Tercera entrega de la saga protagonizada por el intrépido albañil Tadeo Jones.

‘el mediador’. Un agente extraoficial del FBI (Liam Neeson) se encarga de misiones de rescate de agentes encubiertos en apuros, pero se encuentra envuelto en medio de una conspiración mortal cuando un agente encubierto comienza a interrogar a las mismas personas para las que trabaja. Deberá no solo localizar al agente, sino también descubrir la verdad. Una verdad que puede tensar incluso su cuestionable código moral.

‘Ali & Ava’. Por diferentes razones, Ali y Ava se sienten solos. Se conocen a través de Sofía, la hija de los inquilinos eslovacos de Ali a quien Ava cuida. A partir de ahí y durante un mes lunar, una conexión profunda comienza a crecer entre ellos, a pesar de las secuelas de la relación anterior de Ava y la confusión emocional de Ali; y todo ello alimentado por la pasión de ambos por la música. La alegría y la bondad como actos de resistencia es el tema central de Ali y Ava, una historia romántica con trasfondo social y canciones de Karen Dalton, Buzzcoks o Sylvan Esso. Su directora, la británica Clio Barnard, se dio a conocer en 2010 con un documental sobre la dramaturga Andrea Dunbar, originaria de la ciudad inglesa de Bardford, donde la propia Barnard creció y donde transcurre también la película.

‘After. Amor infinito’. El amor de Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin) nunca ha sido fácil. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle. Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle... él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad. Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él, o si llegó el momento de pensar solo en ella. Si quieren que su amor sobreviva, primero tendrán que trabajar en sí mismos. ¿Pero será su destino seguir estando juntos?

‘fire of love’. Katia era geoquímica y Maurice geólogo. El Etna y el Stromboli, sus referentes. Juntos compartieron una vida apasionante, un amor volcánico y juguetón vivido al límite. En los años 70 iniciaron una búsqueda conjunta que duraría dos décadas y los llevaría a viajar por todo el mundo para estudiar la erupción de los volcanes. Zaire, Hawaii, Indonesia, Estados Unidos, Japón... Maurice filmaba en 16mm y Katia hacía fotos a pie de los cráteres. Nunca se habían visto unas imágenes similares. A partir de 200 horas de material de archivo inédito y de las notas y escritos personales de Katia y Maurice, la artista Miranda July nos cuenta el fascinante universo de estos dos vulcanólogos inclasificables. El excepcional material de archivo nos descubre una épica historia de amor entre dos exploradores que entregaron su vida al estudio pionero de los volcanes.

‘entre valles’. María, Dan e Ilinca están en su habitual viaje humanitario de fin de año. Conducen sus grandes todoterrenos por sucias carreteras de montaña para llegar a pueblos lejanos y ofrecer bolsas de regalos a los lugareños. En el camino, conocen a un anciano solitario y acceden a llevarlo al aserradero donde supuestamente trabaja. Pero cuando su coche se queda atascado en una zanja, el aserradero resulta estar abandonado y se ven obligados a pasar la noche junto al anciano senil, sus ideas sobre la empatía y la ayuda empiezan a ser cuestionadas.