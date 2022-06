The Rolling Stones regalan a Madrid un concierto sin precedentes en el inicio de su gira europea

The Rolling Stones abrieron su gira europea (Sixty) en el estadio Wanda Metropolitano ante 53.000 espectadores. Una actuación que sin duda pasará a la historia como uno de los conciertos más importantes de la historia de la banda británica. El primero sin su batería, Charlie Watts, al cual rindieron homenaje nada más entrar a escena, con una emocionante sucesión de imágenes en las pantallas que rodeaban el escenario del estadio madrileño, en recuerdo al difunto componente insigne de la banda.

En uno de los conciertos más esperados del año, los Stones han superado cualquier expectativa que el público pudiera tener. 78 años tiene Mick Jagger y Keith Richards. 75 Roonie Wood. La edad no fue un impedimento para verlos dándolo todo como si de veinteañeros se tratasen, en un concierto que se fue más allá de las dos horas de duración, donde hizo un despliegue de temas de toda su trayectoria, que ya llega a los sesenta años. Anoche fue también el cumpleaños de otro de los miembros de la banda, Ron Wood, el más joven, que cumplió 75 durante un concierto que ha sido recibido con unánimes elogios por la fuerza y la calidad únicas -además de su historia- que mantienen en el presente a los Rolling Stones en la cima absoluta del rock & roll.

El grupo español Sidonie, Vargas Blues Band feat. John Byron Jagger fueron los teloneros de The Rolling Stones en la gira “SIXTY‘” que dio inicio ayer en la capital madrileña, la cual consta de 14 conciertos repartidos por toda Europa durante los meses junio y julio.

60 AÑOS EN LA CARRETERA

La historia de la banda no sería entendible sin la relación de Mick Jagger y Keith Richards. Hay que remontarse a 1943, año en el que nacieron Jagger y Richards, ambos en la localidad de Dartford. En común , su origen. El hospital donde nacieron. Mes arriba, mes abajo. Cinco para ser exactos. La escuela donde estudiaron. Los compañeros de clase... Años más tarde, uno de ellos se mudaría, pero la vida guarda para los elegidos la casualidad del reencuentro. Nunca buscado. Sí necesario. Mick y Keith, dos chicos ingleses amantes de los ritmos del delta del Mississippi, tenían además en común el disco One Dozen Berrys, de Chuck Berry. En 1961, Keith, ya de vuelta en Darftort, con un disco bajo el brazo, estaba parado en la estación hasta la llegada del tren. La vida quiso que esperando aquel tren también estuviera Mick, el cual tuvo una fijación por aquel vinilo que Richards atesoraba bajo su brazo. Uno de Chuck Berry. El dichoso disco. Así lo contaba el guitarrista en una carta que encontró hace apenas una década, en la que relataba a su tía el encuentro: “Ya sabes tía Patt que me encanta Chuck Berry y creía que era el único que lo conocía en un radio de varios kilómetros a la redonda. Pero hace poco, una mañana, en la estación de Dartford, estaba esperando un tren con un disco de Chuck en la mano cuando se me acerca un tío que conocía de Primaria y resulta que tiene todos los discos de Chuck Berry, del primero al último. Y todos sus colegas los tienen también, y a todos les gusta el rhythm & blues, me refiero al rhythm & blues de verdad, no a la mierda de Dinah Shore, Brook Benton y compañía. Hablo de Jimmy Reed, Muddy Waters, Chuck, Howlin’ Wolf, John Lee Hooker y todo el material del bueno del blues de Chicago. Maravilloso. El tipo se llama Mick Jagger.” . En el camino, el encuentro con Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman, que allanaron el terreno para el surgimiento y debut de la banda. 1962 abría un camino que, a día de hoy, en 2022, todavía no se ha cerrado.

Su fijación y pasión por la música americana no es casual. El ya imborrable nombre del grupo, tomó como inspiración la canción Rollin´ Stone, de Muddy Waters, tótem omnímodo de la banda. Además, los temas de los nombres claves en la música americana de los años 50´, como el ya nombrado Chuck Berry, Jimmy Reed, Buddy Holly o Willie Dixon, darían forma al primer disco del grupo, The Rolling Stones (64), todo el formado por versiones de estos artistas, consolidando a los debutantes Stones como la mejor banda de blues de Inglaterra. Blues, o en un sentido más amplio, R&B. En la práctica, géneros y artistas todos ellos totalmente olvidados en la América de aquellos años. Sin la asimilación que la banda hizo de las raíces negras del género y, su posterior asentamiento en el público blanco londinense de los inicios de los 60´, todos los artistas que engloba este contexto musical, seguirían, como en la época, estando radicalmente poscritos de la historia de la música.

Décadas después, en 1981, la banda, de gira en aquel momento, estaría presente en un concierto que Waters daba en el Checkerboard Lounge de Chicago. A su entrada, ya arrancado el concierto, a ritmo del clásico Baby, Please Don´t Go, el bluesman iría llamando uno por uno a los miembros de la banda personados en el Checkerboard. Mick Jagger, Keith Richards, Roonie Wood (por este orden) subían al escenario y, como si de una reunión evangelista se tratase, se sumaron a los acompañamientos de uno de sus maestros y, por ende, una de las figuras más importantes en sus carreras. Un circulo se cerró aquella noche de julio de 1981. Por qué, de no ser por los Stones, es muy probable que Muddy no estuviera tocando aquella noche. Y vicerversa. El agradecimiento, que era mutuo, era palpable en cada nota, cada ritmo, cada armonía o cada sonrisa que dio luz en aquel local de la ciudad de Illinois.

Hasta 1967 y la publicación de Aftermath, primer album cuyas letras están compuestas en su totalidad por Jagger y Richards, no llegaría la primera gran obra de los Stones como banda, en la cual amplían ciertos registros, dónde ese blues negro y sudoroso, da paso a un pop más de la época, compitiendo en la misma escena músical que su gran “rival” contemporáneo, The Beatles o, coincidiendo con el Blonde on Blonde, de Bob Dylan. Es aquí donde salen a relucir las figuras de Watts, Jones y Wyman. El primero, la antítesis de la banda: tranquilo, hogareño, de formación jazzistica. El segundo, multiinstrumentalista, también de formación jazzistica, pero en seguida cautivado por la pasión al blues que compartía con Jagger y Richards, así como su modo de abrazar el hecho de ser una p*** estrella del rock. Y Wyman, cuyo dominio del bajo dejó impresionado al grupo, así como su capacidad para proveer a la banda de cigarrillos. Le seguirían discos experimentales, marcados en gran medida por el contexto de la época. Esa época tan bonita y única de la historia de la música, dónde los rivales de escena servían de motivación, impulsándose, en la práctica, a mejorar entre sí. Rubber Soul o St. Pepper de The Beatles o, Pet Sounds de los Beach Boys, son claros ejemplos de estas amistosas rivalidades, por otro lado, inexistentes en la música actual. Between the Buttons y Their Satanic Majesties Request, siguieron la línea marcada por el rock progresivo y los discos conceptuales, sin embargo, no supondrían el empujón definitivo que la banda buscada. Por ello, la vuelta a las raíces trajo consigo una serie de discos imperdibles en la carrera de sus satánicas majestades y todo ello, de la mano de la entrada en la banda de Mick Taylor en sustitución de Brian Jones, cuyo repentino fallecimiento supondría un punto de inflexión en la banda, fácilmente apreciable en el material posteriormente grabado. Beggars Banquet, Let it Bleed, Sticky Fingers o Exile on Main St. ( el cual acaba de cumplir cincuenta años) es considerada por muchos la cima discográfica del grupo, así como la consecución, en el caso de Exile, de uno de los mejores e irrepetibles discos de la historia de la música.

Medio siglo después, fueron secundados por aciertos y desaciertos a nivel músical, con discos que alcanzaron la cima en nº de ventas para la banda (como Some Girls o Tatto You); con la entrada de nuevos miembros, como Roonie Wood, que dieron lugar a la formación definitiva de la banda; con la despedida de otros, como Bill Wyman; o bien con los sonados desencuentros entre Jagger y Richards. Como es lógico, todo éxito, arrollador, deja a su paso un camino tortuoso, lleno de sacrificios y desventuras. Ya lo decía Mick Jagger: “No sé que me pasa, que lo veo todo negro”. Las drogas tienen su relación con la repentina e inevitable marcha de Brian Jones, así como con los problemas de Keith con la justicia británica, la justicia canadiense, los tratados internacionales... Pero también lo tienen con el proceso creativo, a la par que suicida y caótico, que dio lugar a Exile on Main St. Disco que, a su vez, no es explicable sin los problemas de la banda con la hacienda británica y su posterior mudanza a aquella mansión decimonónica de la costa francesa. En la práctica, jóvenes británicos multimillonarios, drogadictos, con avión privado y problemas con el fisco, que en el medio del sostenimiento de la frenética y desenfrenada realidad a la cual estaban sujetos, dejaron detrás de sus pisadas un legado incuestinable e irrepetible, además de un puñado de obras maestras que ya forman parte de la historia de la música.

Ayer tuvo lugar en la capital española el arranque de su nueva gira europea “SIXTY”, con motivo de la celebración de los sesenta años de la formación de la banda, la primera sin su batería Charlie Watts, fallecido recientemente y que hoy cumpliría 82 años. No hay mejor manera de abrir una gira, que está vez sí, prometen (de nuevo) que será la última. Esta sí que sí.