Un estudio confirma que la primera impresión es importante en la búsqueda de pareja

Un nuevo estudio de la Universidad de California (Estados Unidos) que analiza las primeras impresiones románticas muestra que la compatibilidad y la popularidad entre el grupo de citas influyen a la hora de determinar a quiénes persiguen las personas como posibles parejas románticas, según publican en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

Aunque la popularidad y la compatibilidad se han estudiado en las relaciones románticas establecidas, en uno de los primeros estudios de este tipo, los investigadores exploraron si estos y otros tipos de primeras impresiones románticas afectaban a los resultados románticos posteriores.

Descubrieron que las primeras impresiones tienden a perdurar y determinan si las personas desean seguir teniendo contacto con sus potenciales parejas románticas después de un encuentro inicial.

“Aunque esperábamos que la popularidad fuera un factor importante en el estudio, nos sorprendió descubrir que una buena primera impresión no es sólo un concurso de popularidad, sino que también tiene que ver con la compatibilidad, incluso cuando las personas todavía se están conociendo”, señala Alexander Baxter, estudiante de doctorado en psicología y coautor del estudio.

“En otras palabras, aunque ayuda ser popular cuando se trata de conseguir una segunda cita, tener una conexión única con una pareja potencial puede ser igual de importante”, añade.

Los investigadores pidieron a más de 550 participantes en citas rápidas, incluidos algunos hombres que salían con hombres, que calificaran su interés romántico en las posibles parejas que conocían. Entre los participantes, todos ellos de Estados Unidos o Canadá, había tanto estudiantes universitarios como personas que asistían a una convención de cómics, que en total asistieron a más de 6.600 citas rápidas durante el experimento.

“La representación es realmente importante en la investigación psicológica, y uno de los puntos fuertes de nuestro estudio es que incluimos una submuestra de hombres que salen con hombres que asistieron a un evento de citas rápidas exclusivamente masculino --subraya Baxter--. Esto significa que nuestras conclusiones no sólo se aplican a las relaciones entre hombres y mujeres, sino también a las relaciones entre hombres. Esperamos que en futuros estudios se tengan en cuenta otros tipos de relaciones”.

Tras el evento de citas rápidas, los investigadores encuestaron a los participantes durante los dos o tres meses siguientes para evaluar si salían con alguna de las posibles parejas que conocieron y cómo cambiaban sus sentimientos románticos con el tiempo.

Utilizaron un modelo estadístico para comprobar si los resultados románticos posteriores eran predichos por tres factores que afectan a la formación de las primeras impresiones románticas: selectividad, popularidad y compatibilidad. En otras palabras, analizaron los patrones de deseo inicial que se observaron durante las citas rápidas y evaluaron si estos factores predecían de forma diferente si las personas seguían posteriormente una relación con las posibles parejas que conocían.

Los resultados mostraron que las personas eran especialmente propensas a buscar una relación romántica con quienes eran populares y con quienes eran compatibles. Según el estudio, la selectividad desempeñó un papel relativamente pequeño, ya que las personas más extrovertidas desde el punto de vista romántico eran ligeramente más propensas que las menos extrovertidas a buscar a sus parejas en las citas rápidas.

