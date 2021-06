Alejandra Pombo Su (Santiago de Compostela, 1979) resultó ganadora de la I Convocatoria de Residencias Artísticas FMJJ 2021. De entre los más de doscientos trabajos presentados, el proyecto de Alejandra Pombo Su, Un solo animal, abre un canal para el análisis de las relaciones humanas con el entorno natural, que son abordadas aquí desde el acto comunicativo entre especies y la alteridad.

La ganadora es doctora en Bellas Artes con una tesis sobre las paradojas y efectos de la introducción de la noción de performance en el campo del arte, su trabajo como artista se mueve en diferentes medios, caracterizándose más por un modo de hacer que por la utilización de un medio específico, en una búsqueda de una nueva narrativa emocional.

Además, cuenta con una destacables experiencia en diversos proyectos como la edición 2017 del festival Escenas do Cambio; What is Third en la Casa Encendida (2015); Primer Proforma (MUSAC, 2010); y Mugatxoan (2004-2009), en la Laboral, en la Fundação Serralves y Arteleku. También realizó residencias en diferentes países como Park Foundation y Atlantic Center for the Arts ( EE.UU.), PACT-Zollverein ( Alemania), La Casa Encendida, el Ranchito en Matadero Madrid y MAC en A Coruña, entre otras.

La Comisión de Evaluación considera que “la propuesta responde de una manera clara a las exigencias de esta convocatoria y a la certeza de que el resultado será absolutamente satisfactorio para todas las partes implicadas. La intención de este Programa de Residencias Artísticas FMJJ es, en este caso, otorgar un apoyo necesario a la hora de dar continuidad a una carrera profesional que en el caso de Pombo Su es de gran proyección internacional”.

El programa incide en la creación de un marco conceptual que ofrezca otras posibilidades de lectura y comprensión de lo que nos rodea. Igualmente pretende configurar entornos favorables para el desarrollo del pensamiento crítico asociado a aspectos como la identidad patrimonial, la ecología o el medio ambiente, así como facilitar un acercamiento horizontal a modos de inserción en el territorio fomentando valores de protección y difusión del patrimonio natural y cultural gallego, a través del arte contemporáneo.