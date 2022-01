Uxío Novoneyra descansará para sempre no Courel, tras ser trasladados os seus restos desde Lugo

Os restos mortais do poeta Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel, 1930-Santiago, 1999) descansarán para sempre no Courel, tras ser trasladados este venres desde o cemiterio de Lugo ata “á horta da súa casa”, como pedira. Así o manifestaron no acto de despedida celebrado este venres no cemiterio lucense de San Froilán, onde a súa familia recitou versos do poeta: “Vido visto ben Santiago / i esa cuestión non resolta / fago camiño de volta / camiño de volta fago. / Camiño de volta fago / volvo do cabo do Mundo. / Terra só en ti fúndome: / é a certeza que trago”. Despois de máis de vinte anos en Lugo, os restos do poeta galego descansarán en Folgoso do Courel, na súa casa, como era o seu desexo.

O fillo de Novoneyra, que leva o seu mesmo nome, confirmou que os restos mortais do seu pai repousarán agora nun “memorial especial”, na horta da súa casa do Courel, cuxa construción foi dirixida polo arquitecto Xurxo Allegue e realizado en bronce e lousa do municipio, “co agarimo dos canteiros” locais. “Descansará entre roseiras e ourizos de castiñeiros”, e agora que “a Fundación e a casa museo son unha realidade”, a “xente que veña a visitarnos á nosa montaña e a xente do Courel poderá estar co seu poeta”. “Despois de máis de dúas décadas, o meu pai segue o seu camiño cara á súa terra, de volta de Santiago de Compostela e da parada en Lugo, tal e como foi o seu desexo”, dixo.

Tamén quixo agradecer á cidade de Lugo que coidase dos restos mortais do seu pai “durante máis de vinte anos”, ademais de lembrar que o poeta era “un veciño” máis da capital lucense e que el mesmo naceu no municipio. “Estaba no cemiterio de Lugo cos seus amigos, con Anxel Fole, con Pimentel, con Celestino Fernández de la Vega e con Álvaro Gil. Agora descansará, como era o seu desexo, no Courel”, concluíu. Uxío Novoneyra faleceu aos 69 anos de idade en Santiago de Compostela, o 30 de outubro de 1999. O velorio do poeta tivo lugar no Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingo de Bonaval, e os seus restos mortais recibiron sepultura ao día seguinte no cemiterio de San Froilán, nun acto de despedida multitudinario. EP/EFE