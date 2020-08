“Los tristes no tienen cabida en esta maravillosa profesión”

El humorista Oswaldo Digon es, sin duda, uno de los cómicos más queridos de la escena gallega. Guionista de programas como Tourilanda o A Casa da conexa, ha trabajado con compañías teatrales como Espello Cóncavo y pisado los escenarios de Las Noches del Club de la Comedia en Madrid y Barcelona. Protagonista del programa Malo será, de Televisión de Galicia, sus monólogos son ya un clásico de la cartelera gallega. El próximo, hoy mismo, en O Meigallo, a las 22.30 horas, en el marco del programa Sarria Sorrí.

-¿Cómo comienza tu trayectoria y cómo fue tu experiencia formativa en Casa Hamlet?

Cuando trabajaba en el Concello de Sada, en el departamento de Cultura, ya me fervía la sangre y el deseo de actuar. Así que me apunté en mi tiempo libre a la academia de Manuel Lourenzo en A Coruña y a partir de ahí no paré. De hecho, dejé mi plaza para hacerme autónomo en esta profesión. Creo que mi cotización voluntaria por cuenta propia es un síntoma claro de mi pasión.

-¿Cómo recuerdas tu primera vez sobre un escenario en una compañía profesional?

Con los mismos nervios que tengo cada vez que me subo a un escenario y que nunca deben de perderse. Ahora tengo más kilómetros pero la sensación no ha dejado de estar ahí.

- Comenzaste en un momento en el que había un gran movimiento cultural, ¿Qué balance harías hasta ahora y del paso de las superproducciones a los pequeños formatos?

Si algo tengo claro en esta profesión, y en la vida en general, es que nada es permanente. Esa forma de ver al vida en constante cambio y la aceptación y manejo de la incertidumbre me han servido para valorar que no se pueden dar las cosas por hecho. Los grandes formatos se hicieron y se seguirán haciendo. Hay historias que pierden efectividad si se cuentan en un formato reducido y otras que defienden perfectamente el “menos es más”. Toda puesta en escena tiene que llevar una calidad mínima en todos los aspectos y que lo que queramos contar llegue de la mejor forma posible.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de la Factoría Galega de Improvisación y de los Duguis Impro?

Desde que descubrí la improvisación teatral como espectáculo y técnica interpretativa ha dado un giro muy claro en mi forma de actuar y de ver el mundo. La escucha, la aceptación, el trabajar en alerta continua y creando una historia común es un subidón. Cuando no puedo hacer improvisación, os prometo que lo hecho mucho de menos.

-¿Y la de El Club de la Comedia?

Poder trabajar en Madrid y Barcelona con el espectáculo Las Noches del Club de la Comedia durante cuatro años junto a cómicos de toda España ha sido una experiencia y un recuerdo increíble. También lo compaginaba con mi espectáculo unipersonal de comedia Diálogos en 3D y Gente triste, la comedia .

-¿Qué te ha aportado Malo será, y qué es lo mejor de hacerlo?

Fue el primer programa televisivo que contó conmigo para interpretar durante varias temporadas. Estoy agradecido intensamente a Ainé y a TEX45 por haber pensado en mi para ese proyecto. Además se grababa en los teatros de toda Galicia, con público en directo. Ha sido una experiencia increíble, ¡titánica!, y el equipo artístico y técnico era increíble. Ojalá podamos volver pronto.

-¿Os esperábais la buenísima acogida que tuvisteis?

Siempre que te embarcas en un proyecto quieres que la acogida sea buena, que guste, que se recompen

se el trabajo y esfuerzo invertido. En el caso de Malo Será! fue así y eso no se olvida nunca.

-¿Te sientes más cómodo como guionista o sobre el escenario?

Las dos facetas me aportan mucho. Crear me apasiona e interpretar me da la vida. Soy feliz haciendo las dos cosas.

-¿Cuál ha sido la mejor experiencia de las muchas colaboraciones que has hecho con compañeros?

Todas han sido maravillosas. Trabajar junto a amigos y amigas es uno de los bastiones importantes de esta profesión. Los tristes no tienen cabida en esta profesión y si hay alguno, me alejo lo posible.

-¿Cómo has pasado el tiempo de confinamiento?

He estado preparando y escribiendo un espectáculo con Carlos Blanco, Quién dixo medo!, que estrenamos el día 8. Todos los días quedábamos para ensayar y trabajar online y poco a poco fuimos creando un formato que ahora ve la luz.

-¿Qué vas a presentar esta noche en el ciclo de Sarria Sorrí? ¿Qué se encontrará la gente que no te conoce?

El texto que voy a interpretar en Sarria será una modificación y ampliación del texto Anecdoloxía, que llevaba haciendo antes del Estado de Alarma y la pandemia. Pero la realidad manda y lo que verán será mi visión de esta situación junto a otras historias de mi vida. Todo ello en clave de comedia, no sé rezar de otra forma. El público que no me conoce se encontrará a un cómico guapo, elegante, con un atractivo exagerado y sobre todo modesto.