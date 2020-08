Mikel Erentxun: “He cumplido 35 años de carrera musical y estoy empezando a querer más a mi voz”

Mikel Erentxun es de esas estrellas de la música nacional de las que tenemos la suerte de presumir en otros países. Miembro de la banda Duncan Dhu y ahora cantante en solitario, con 25 discos a sus espaldas y varias nominaciones a los Grammy Latino, el vasco llega a Galicia para presentar su último trabajo: El último vuelo del hombre bala (2019). Próxima cita mañana, a las 21.30 h, en A Casa do Lagoeiro, en A Estrada.

– Con 25 discos a tus espaldas, 16 de ellos en solitario, eres toda una leyenda en la música nacional e internacional. ¿Cuál fue tu primera aproximación a este mundo?

Me tengo que perder en mi infancia. Tuve la suerte de tener hermanos mayores en casa que tenían discos y tocadiscos y, sobre todo, buen gusto musical. Además, había una guitarra y un piano. La música siempre estuvo presente en mi casa y yo, ya con 12 o 13 años, hacía versiones de Elvis en un grupo con un amigo del colegio. Mi vida estuvo ligada a la música desde muy pequeñito.

– Ahora actúas en solitario, pero ¿qué te ha aportado tu paso por Duncan Dhu?

Duncan Dhu ha sido mi escuela de aprendizaje. Todo lo que sé ahora lo he aprendido en el grupo. Es, probablemente, lo más importante que he hecho en mi carrera en la música, y mira que he creado discos en solitario y grabado fuera de Duncan Dhu, pero su peso sigue siendo incomparable.

– ¿Cómo decidiste lanzarte a tu carrera en solitario?

Pues fue un poco de rebote. Realmente el que primero dio el paso para grabar fuera de la banda fue Diego Vasallo. Y me encontré con un año en blanco en el que no iba a haber Duncan Dhu, porque Diego se iba a grabar solo, por lo que me dije: pues voy a probar yo también, a ver qué pasa. Y me gustó mucho la experiencia. Durante un tiempo ambos mantuvimos las tres carreras: la de Diego, la mía y la de Duncan Dhu, pero ya hemos decidido continuar con nuestras trayectorias en solitario.

– Para empezar como una casualidad ya tienes 16 discos en solitario, ¿cuál crees que es la clave del éxito?

Este año se cumplen 35 años de carrera musical, con más de 25 discos juntando las dos carreras y no sé a qué se debe aún... Oficio, perseverancia, trabajo, mucho amor a lo que hago, curiosidad por descubrir cosas que no conozco... Mi pasión por este trabajo no ha bajado y yo creo que eso es parte del éxito.

– ¿También influye tu cercanía y humildad con los fans?

No sé si influye o no, pero así es como soy, no puedo ser de otra manera. Los vascos somos así. Nunca se me subió a la cabeza la fama, ni siquiera en los tiempos más luminosos de Duncan Dhu. Yo vengo de San Sebastián, una ciudad muy pequeña, muy alejada de las grandes capitales y no sé, incluso en los tiempos dorados de Duncan Dhu tuve los pies en el suelo.

– ¿Prefieres actuar en solitario o con la banda?

Las dos cosas me gustan y, afortunadamente, nunca he tenido que decidir. Incluso ahora, a Diego y a mí nos apeteció volver e hicimos un disco y una gira en el año 2014, como un regreso. Es decir, tengo la gran suerte de no haber tenido que decantarme por nada, porque una carrera no es excluyente de la otra. Aunque sí es verdad que la mía en solitario, ahora mismo, es prioritaria y probablemente le dedique más tiempo, ya estoy acostumbrado, aunque me guste mucho estar con Diego.

-¿Cuál dirías que fue para ti el concierto más emotivo?

El primero posconfinamiento, en un teatro en Bilbao. Y eso que era un concierto con la mitad del aforo y con todo el mundo con la mascarilla, bastante atípico, pero fue bestial, porque durante muchos meses del confinamiento pensé que ese momento nunca iba a llegar.

–¿Cómo definirías tu voz?

Uff, no sé, no soy muy amante de mi voz. Creo que es lo que menos me gusta de mí. Pero ahora estoy más contento con ella. He pasado épocas en las que me gustaba muy poco y trataba de huir de ella poniendo otro tono o pasándola por filtros. Me gusto más como músico y escritor que como cantante.

– Y como escritor, como compositor, ¿en qué te inspiras para componer?

Cuando tenía 12 o 13 años versioneaba canciones de Elvis. Y, un día, escuché en la radio la canción de Los Secretos y me encantó. Me dije: “Ostras, también se puede cantar en español”. Y ahí fue cuando cambié el chip, por culpa de esa canción.

– Para alguien que todavía no te conozca en tu faceta como artista en solitario. ¿Qué canción le recomendarías para que comenzase a escucharte?

Ahora mismo le recomendaría mi último álbum, porque es un disco muy redondo en el que hay un poco de todo. Creo que en él, precisamente, están las mejores letras. Y me gusta como canto. Es un disco emotivo, fácil y un gran comienzo para alguien que nunca ha escuchado mi música.

– ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta la fecha con el público gallego?

Pues muy positiva. Desde los comienzos de Duncan Dhu, Galicia siempre ha sido una tierra hermana, y eso que estaba muy separada de Euskadi. Porque en los 80, las carreteras que nos unían con Galicia no eran muy buenas y, con todo, siempre ha habido una muy buena conexión. Y nuestros lazos siguen, tanto es así, que este año tenemos tres fechas ahí.